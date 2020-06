VIDEO | Regionali Campania, il M5s sfida i competitor: “Firmate il ‘Patto liste pulite”

NAPOLI – Un ‘Patto liste pulite’ da far sottoscrivere a tutti i candidati alla presidenza della Regione Campania. È quanto propone la capogruppo 5 Stelle e candidata governatrice Valeria Ciarambino agli sfidanti Vincenzo De Luca del centrosinistra e Stefano Caldoro del centrodestra.

“Chiediamo che all’interno di tutte le liste non ci sia nessun candidato su cui gravi un’ombra, un’indagine per camorra o voto di scambio, per corruzione o nei confronti della Pubblica amministrazione”, spiega l’esponente pentastellata durante una conferenza stampa all’esterno della sede del Consiglio regionale della Campania.

“Vogliamo alzare l’asticella di questa competizione e fare della Campania un esempio di legalita’ e pulizia della politica nelle istituzioni a livello nazionale, non piu’ la Regione maglia nera degli impresentabili come accaduto 5 anni fa”, sottolinea la candidata, apponendo la sua firma sotto il documento che si chiede di sottoscrivere anche a De Luca e Caldoro. Nel ‘Patto Liste Pulite’ e’ chiesto di “assicurare alla Regione le migliori e piu’ capaci espressioni dei partiti e della societa’”, di “ammettere alla competizione solo chi e’ distante da qualsiasi ombra di contiguita’ con ambienti malavitosi”, negando “la candidatura a coloro che hanno un consenso facile ma compromettente, senza attendere l’intervento della magistratura”. “Gia’ oggi in Consiglio regionale siedono personaggi incappati in quello che vorremmo evitare: indagini, rinvii a giudizio. I politici si riempiono la bocca di garantismo e io – prosegue Ciarambino – non intendo sostituirmi alla magistratura, ma mi ispiro alle parole di Borsellino: non ci deve essere neanche il sospetto su chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni. Non c’e’ bisogno di una condanna in primo, secondo o terzo grado: la politica deve avere le mani pulite ed essere al di sopra di ogni sospetto”.

CIARAMBINO: “NON IMMAGINO ALLEANZE CON ALTRI PARTITI”

“Ad oggi c’e’ una sola lista a sostegno della mia candidatura, quella del Movimento 5 Stelle”. Lo annuncia la candidata pentastellata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, a margine di una conferenza stampa. “Andiamo avanti per la nostra strada. Io dico – sottolinea la capogruppo 5 Stelle – che le porte sono aperte a tutti: chi non vuole sostenere il progetto di De Luca e di Caldoro sostenga il nostro“. Per il momento, pero’, non ci sarebbero spiragli per una seconda lista, civica o composta da altri partiti come demA, movimento presieduto dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“Non immagino alleanze con altri partiti – afferma Ciarambino -, il progetto di condivisione, avanzato attraverso la candidatura del ministro Sergio Costa, e’ fallito. Non abbiamo avuto contatti con altri partiti”. Al movimento del sindaco, la capogruppo del Movimento 5 Stelle ricorda che “non ci sono alternative a De Luca e a Caldoro se si aspira a cambiare il volto di questa regione. Se chiedo di sostenere i nostri candidati? Puo’ essere un’idea – prosegue la candidata M5s – che vale per chiunque vorra’ sostenere un progetto per contrastare lo strapotere di chi ha utilizzato l’emergenza Covid come palcoscenico elettorale. Potranno sostenere il Movimento 5 Stelle, ma questo non vuol dire alleanza“. Ciarambino auspica, infine, che il progetto di alleanza con il centrosinistra, tentativo fallito per le regionali in Campania, “magari potra’ riuscire altrove” come a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove sono in corso prove d’intesa con i dem per le elezioni comunali.