Sgarbi: “Diffamazione ai miei danni, portino prove in tribunale”

ROMA – “Vista la grave diffamazione consumata ai miei danni con accuse false, dovranno portare le prove in un tribunale, il solo luogo in cui si potra’ parlare liberamente di cio’ che ho detto, visto che il Parlamento e’ diventato un luogo di censura e di restrizioni. In quella sede si potra’ anche ricostruire il percorso che ha portato la Bartolozzi e la Carfagna in Parlamento. In modo che, anche se con anni di ritardo, si possa poi dire: aveva ragione Sgarbi“. Lo scrive su facebook il deputato Vittorio Sgarbi, che intende portare in tribunale la vice presidente della Camera Mara Carfagna e la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi.

