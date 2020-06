Abbattuti due cinghiali in provincia di Catanzaro

REGGIO CALABRIA – Due cinghiali segnalati piu’ volte per le vie del Comune di Montepaone (Catanzaro) sono stati abbattuti dai selettori con il supporto dei carabinieri del reparto radiomobile della Compagnia di Soverato. Sono state numerose le segnalazioni giunte al 112.

Per scongiurare problemi e danni a cose e persone, i selettori si sono premurati dapprima di indurre la coppia di cinghiali ad allontanarsi dal centro abitato. Quindi, una volta giunti nell’agro di Montepaone, si e’ proceduto all’abbattimento in sicurezza dei due esemplari, le cui carcasse sono state messe a disposizione delle competenti autorita’ sanitarie per i controlli del caso.