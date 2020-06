VIDEO | Ambulatorio post Covid al Goretti di Latina: in carico già più di cento dimessi

ROMA – Un ambulatorio, integrato infettivologico-pneumologico Post-Covid, dedicato ai pazienti che hanno avuto la malattia e attivo dal 5 maggio presso l’Ospedale Goretti di Latina. Il gioco è di squadra perché il paziente è preso in carico da una equipe multidisciplinare. A spiegare nel dettaglio all’agenzia di stampa Dire via skype come funziona il percorso e cosa è stato riscontrato sugli oltre 100 pazienti screenati fino ad ora è Miriam Lichtner, direttore dell’UOC di Malattie infettive dell’Ospedale Goretti di Latina e docente di Malattie Infettive presso l’Università Sapienza di Roma, Polo Pontino.

“L’ambulatorio è partito i primi giorni del mese di maggio. Da subito abbiamo compreso che era molto importante seguire post dimissione tutti i pazienti gravi che erano stati ricoverati presso l’ospedale Goretti. Abbiamo richiamato tutti i pazienti per livello di gravità e pian piano ora stiamo richiamando tutti gli altri. Ad oggi sono stati sottoposti a controllo quasi a metà dei pazienti pari a 110 circa che erano stati ricoverati nei nostri reparti. I primi esami a cui sono avviati sono quelli ematici per poi essere inviati ai successivi controlli di valutazione clinica e strumentale. La nostra equipe è multidisciplinare per poter prendere in carico il paziente in modo globale e al fine di valutare sia l’aspetto infettivologico che pneumologico. I primi risultati ci dicono che queste persone hanno ancora uno stato infiammatorio importante dal punto di vista dei parametri ematici però stanno clinicamente molto meglio”.

“Un altro punto importante è che molti pazienti presentano una sindrome post traumatica con disagi importanti dovuti anche al prolungato isolamento e quindi chiaramente la presa in carico deve essere necessariamente multidisciplinare”.