“Basta, entriamo”: Sea Watch in acque italiane

ROMA – “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. Cosi’ su twitter Carola Rackete, capitana di Sea Watch.

“In 14 giorni nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta”, dice il profilo twitter di Sea Watch. “Basta, entriamo- scrivono ancora-.Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità”.

