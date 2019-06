VIDEO | Autista controllore sui bus Cotral, è boom di vendita biglietti

ROMA – L’autista-controllore piace ai passeggeri del Cotral. Il servizio, che prevede il controllo obbligatorio del titolo di viaggio da parte dell’autista al momento della salita dalla porta anteriore del mezzo, è partito in via sperimentale a marzo 2018 sul 10% delle corse, poi a gennaio scorso è stato esteso a tutti i capolinea Cotral e ora da giugno l’autista-controllore è operativo in tutte le fermate delle linee Cotral.

Il servizio, nel primo quadrimestre 2019, ha prodotto un incremento del 60% delle vendite dei biglietti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un incremento di 4 punti percentuali degli abbonamenti Metrebus Lazio. E a crescere non sono solo le entrate, i maggiori controlli piacciono anche all’utenza. A Roma, tra gli stalli del capolinea Anagnina, sono in molti ad esprimere soddisfazione: “Sono assolutamente d’accordo- racconta una signora in partenza- Così sono tutti costretti a fare il biglietto”.

“Bene così- aggiunge un altro passeggero- almeno i soliti furbetti non possono salire sul mezzo”. E alla domanda se si noti o meno una differenza nella qualità del servizio rispetto a prima dell’introduzione dell’autista-controllore, anche in questo caso i passeggeri concordano: “Sì il servizio è migliorato”. E poi la migliore conclusione: “Abbiamo gli autobus nuovi, si vede che che ora finalmente pagano tutti”.