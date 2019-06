Colpo alla camorra, oltre cento arresti in tutta Italia

NAPOLI – Imponente operazione dei carabinieri del ros e del comando provinciale di Napoli con l’esecuzione, su tutto il territorio nazionale, di oltre 100 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli su richiesta della procura della Repubblica partenopea nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto investigativo della polizia di stato e della Dia. Allo stesso tempo, inoltre, la guardia di finanza ha sottoposto a sequestro l’ingente patrimonio illecitamente accumulato dai clan.

“Oggi lo Stato ha vinto, un grazie alle forze di Polizia che ogni giorno combattono una vera e propria guerra contro tutta la criminalità organizzata. Oggi è una bella giornata”, dice il sottosegretario all’Interno Luigi Gaetti.

“Oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: e’ un colpo durissimo per l’Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a Forze dell’Ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pieta’. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati Nazionali per l’Ordine e la Sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia”, è il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini.