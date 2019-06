VIDEO | Tra strategie e formazione, Agenzia Impresa al Dig.Eat 2019

ROMA – Formare professionisti in grado di guidare l’innovazione tecnologica e fornire alle imprese, piccole e grandi, strategie per la trasformazione digitale nell’ambito amministrativo e fiscale. Questo il core business di Agenzia Impresa, tra gli sponsor del Dig.Eat 2019, l’evento sul digitale dello scorso 30 maggio, a Roma al Teatro Eliseo, promosso da Anorc.

“Il core business di Agenzia Impresa è quello di sviluppare sul territorio professionisti in grado di portare l’innovazione tecnologica che sta subendo il nostro paese- ha spiegato Paolo Pistoni in occasione del Dig.Eat 2019- noi diamo ai nostri partner soluzioni Software e soprattutto competenze, perché per poter fare questo tipo di attività oltre ad avere infrastrutture software occorre lavorare sull’apprendimento delle nuove norme. La nostra rete- ha concluso- ha l’ambizione di portare innovazione e organizzazione digitale soprattutto per le imprese, piccole e grandi, per le quali siamo in grado di fare progetti dedicati alla trasformazione digitale nell’ambito dei documenti amministrativi e fiscali”.