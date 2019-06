Trattativa in salita sull’autonomia, M5s chiede modifiche

ROMA – “Il testo c’e’ ed e’ pronto per il cdm”, ha detto ieri Matteo Salvini a proposito del disegno di legge sull’autonomia rafforzata, oggetto del primo vertice di governo a Palazzo Chigi. Ma a quanto apprende l’agenzia Dire il testo non soddisfa le attese della componente M5s della maggioranza, che lo reputa inadeguato ad approdare in consiglio dei ministri nella forma in cui e’ stato presentato. Il M5s ha portato alla riunione la richiesta di revoca delle concessioni delle autostrade.

L’incontro si è concluso con un nulla di fatto: tutto rinviato alla prossima settimana.