Sinner vince subito al Roland Garros e passa al secondo turno: battuto Tabur

ROMA – Jannik Sinner parte col piede giusto al Roland Grros di Parigi: il tennista azzurro ha battuto in tre set il francese Tabur (6-1, 6-3, 6-4) e conquista la 30esima vittoria consecutiva. Al secondo turno, giovedì 28 maggio, affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Intervistato da Sky Sport al termine del match, Sinner ha detto: “Sono felice di essere tornato qui. Non è mai facile l’inizio di uno Slam, ho cercato di dare il mio meglio”. L’azzurro ha ricordato il tennista Gael Monfils che ieri ha giocato l’ultima partita in carriera al Roland Garros: “È stata molto emozionante e credo anche per voi. Ha regalato tante emozioni per voi francesi, ma anche per noi giocatori. Quando ero giovane e sono arrivato nel circuito, lui è sempre stato molto umile con me. Ha una grande personalità, ha tanta energia, dentro e fuori dal campo. Speriamo di poterlo vedere spesso sugli spalti. Gli auguro il meglio per il nuovo capitolo della sua vita”.