L’aspirante terrorista di Reggio Emilia tradito da un messaggio alla mamma: “Vado con un coltello a picchiare”

REGGIO EMILIA – “Ciao mamma mi serve il tuo aiuto sto veramente male, chiama la poliziavado a fare una cosa in centro con un coltello vado a picchiare le persone“. È grazie a questo messaggio, che aveva mandato alla sua mamma, che il 22enne Jaber Naggay, arrestato per sospetto terrorismo il 21 maggio a Reggio Emilia dopo che la Polizia è stata avvisata dalla madre del giovane, nato in Italia da genitori marocchini, di questo allarmante messaggio ricevuto.

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La mamma ha telefonato alla Polizia alle 19.33 e subito la Polizia di Reggio Emilia si è subita messa in moto per rintracciare il giovane, cosa avvenuta alle 22.15. Naggay è stato perquisito ma non aveva coltelli: è stato poi accompagnato in Questura per la redazione degli atti. Mentre si trovava negli uffici, dal suo telefono sono emerse alcune chat di Telegram del 7 – 8 maggio in cui il giovane si scriveva con qualcuno per cercare sostegno finanziario per compiere un attentato (in Svizzera o in Italia) e diceva che poi si sarebbe auto dichiarato un sostenitore di Daesh: “Registrerò un video dove confesserò di essere un sostenitore di Daesh“, scrive il giovane al suo interlocutore, che dice che finchè non vede il video non potrà aiutare. Nel gergo dei due l’attacco a fini di terrorismo vien definita “operazione”. Il 22enne, che poi è stato arrestato quel giorno con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, aveva detto al suo interlocutore che pensava di compiere un viaggio in Svizzera in bicicletta. In passato aveva vissuto in Germania ed era stato espulso perchè sospettato di proselitismo: era tornato in Italia nel gennaio 2026.

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