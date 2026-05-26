Diletta Leotta (neomamma bis) va a Salò in una villa da 550 metri quadrati per l’estate

ROMA – Sarà un’estate all’insegna del lago di Garda per Diletta Leotta e la sua famiglia, che da pochi giorni si è trasferita a vivere in una villa a Salò, sulla sponda bresciana del lago. Da lì potrà dedicarsi ai Mondiali di calcio che dovrà seguire per lavoro quest’estate (farà avanti e indietro da Milano, ma probabilmente seguirà di persona anche qualche partita negli Usa), essendo una delle conduttrici di punta dell’emittente sportiva Dazn. Della lussuosa villa affittata per due mesi da Diletta Leotta e il marito calciatore Loris Karius ha scritto l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, ma le foto compaiono sul profilo social della conduttrice, da poco più di due settimane diventata neo mamma per la seconda volta dopo la nascita del piccolo Leonardo. Proprio oggi, infatti, Leotta ha postato diverse immagini di questi ultimi giorni in cui si vede qualche ambiente della villa ma anche il panorama con il lago sullo sfondo. Oltre al bebè Leonardo (che Leotta in quasi tutte le foto ha in braccio), la coppia ha già una bimba che si chiama Aria e che compirà tre anni ad agosto. Nella villa, oltre a marito e bambini, sono andati a vivere anche i genitori di Diletta Leotta e i nipoti.

La villa a Salò che Diletta Leotta e Loris Karius hanno affittato per l’estate è grande 550 metri quadrati e conta sette camere, una piscina esterna e una spa. Si trova in zona collinare ed è circondata da un parco di 7000 metri quadrati che comprende anche un uliveto oltre a terrazze con vista mozzafiato. Si tratta di un immobile di lusso in vendita per la cifra di 5,5 milioni di euro. Non è la prima volta che la conduttrice sceglie il Lago di Garda: in passato, era stata a Padenghe e Gargnano, ospite di lussuosi resort.