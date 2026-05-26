Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 26 maggio 2026

MELONI: UE GIGANTE BUROCRATICO, DEVE FARE MENO E MEGLIO

Critica l’Ue, definita “un gigante burocratico”, e lancia un appello agli industriali: “Siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso”. Lungo intervento della premier Giorgia Meloni all’assemblea di Confindustria, questa mattina a Roma, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio prende di mira l’Unione europea perché “deve fare meno e meglio” e chiede “un cambio di passo nella semplificazione” proponendo agli imprenditori “un cantiere comune”. Sul fronte dell’energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è “un obiettivo alla nostra portata”. Infine, incalza le opposizioni: “Le spese in difesa sono il prezzo della libertà”.

VENEZIA E REGGIO CALABRIA AL CENTRODESTRA. TAJANI: NOI IN SALUTE

Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l’assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore Pd Andrea Martella anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centrosinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano tuttavia si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente m5s, Paola Taverna parla di risultati “in chiaroscuro”. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, secondo cui “il centrodestra è in buona salute”.

FINE VITA. DDL TORNA IN COMMISSIONE SENATO, POLEMICHE DA OPPOSIZIONI

Ancora polemiche sull’iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al ddl, la nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto, il testo di Bazoli del Pd, approderà in Aula il 3 giugno. Parallelamente, l’altro testo, a firma Zanettini e Zullo, proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni, a questo proposito, parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del Pd, Anna Rossomando, quello di oggi “è l’ennesimo rinvio su nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere”. Accuse respinte dalla capogruppo Fi, Stefania Craxi: “Dalla maggioranza- spiega- non c’è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante”.

NUOVA FERRARI LUCE PRESENTATA A MATTARELLA AL QUIRINALE

Svelata al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il capo dello Stato ha provato in anteprima il nuovo modello del Cavallino interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il presidente John Elkann, il vice Piero Ferrari e l’ad Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell’azienda. Per Elkann, “con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi- spiega il numero 1 di Stellantis- inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà”.