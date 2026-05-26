martedì 26 Maggio 2026

In Iran, piano piano, sta tornando l’Internet

Dopo un blocco record di quasi tre mesi. Per ora c'è stato un ripristino parziale

Data pubblicazione: 26-5-2026 ore 17:19Ultimo aggiornamento: 26-5-2026 ore 17:19

ROMA – A quasi tre mesi dal blackout imposto dopo gli attacchi americani e israeliani del 28 febbraio, il primo vicepresidente Mohammad Reza Aref ha annunciato martedì su X “il primo passo verso un accesso libero e regolamentato al cyberspazio”. Torna, piano piano, l’internet. I gruppi di monitoraggio hanno registrato per ora un ripristino parziale.

Durerà? Nessuno lo sa. “Il processo di ripristino può richiedere ore e non è rapido come l’interruzione”, ha spiegato alla BBC Isik Mater di Netblocks. Sostenibile o no, resta uno dei blocchi nazionali di Internet più lunghi mai documentati al mondo. Le autorità avevano giustificato lo shutdown con la necessità di prevenire sorveglianza, spionaggio e attacchi informatici.

Quando il “buio” calò, l’Iran aveva appena recuperato la connessione da un mese. Il blackout precedente era stato imposto durante la violenta repressione delle proteste antigovernative di gennaio.

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