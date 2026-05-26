VIDEO | ‘Scritti Corsari, Comizi Corsari’, Pasolini al cinema Andromeda di Roma

ROMA – Al cinema Andromeda è stato proiettato ‘Scritti Corsari. Comizi Corsari’, il progetto audiovisivo che ha coinvolto gli studenti del liceo statale Vittorio Gassman di Primavalle in una rilettura contemporanea dell’eredità di Pier Paolo Pasolini. Un laboratorio di educazione all’audiovisivo e partecipazione civica, promosso dall’associazione Cultural Inventory, con il patrocinio del municipio XIV di Roma, il sostegno della fondazione Charlemagne nell’ambito del programma Periferiacapitale, che ha trasformato la scuola in uno spazio di confronto, racconto e ricerca sul presente attraverso il linguaggio del documentario.

Nel corso della giornata, aperta agli studenti e al territorio, si sono alternati letture, testimonianze e momenti di dialogo con protagonisti del progetto e rappresentanti delle istituzioni. Tra gli ospiti anche l’attore e regista Marcello Fonte, che ha letto alcuni brani di Pier Paolo Pasolini. A chiudere l’evento, la visione del racconto-video realizzato dagli studenti, frutto di un percorso creativo che ha riportato al centro lo sguardo libero e diretto dei giovani sul mondo contemporaneo.