Lucca Comics festeggia 60 anni e apre le danze a Pescara con una mostra dedicata a Montanini, l’artista della ‘Terra di mezzo’

LUCCA – L’arte e la narrativa fantasy arrivano in grande stile a Pescara per celebrare il 30° anniversario di Cartoons on the Bay, Festival Internazionale di Animazione e Transmedialità (27 – 30 maggio) e iniziare i festeggiamenti del 60° anno del community event lucchese. Dalla storica collaborazione con Rai, Main Media Partner di Lucca Comics & Games dal 2020, e in particolare dall’incontro con RaiCom,

LA MOSTRA DEDICATA A MONTARINI

Lucca Comics & Games ha deciso di dedicare una mostra personale all’art director Angelo Montanini, eccezionale creatore di immagini evocative di giochi di avventura, ma anche artista e storyteller apprezzato prima da Giovanni Ingellis (direttore della storica casa editrice di giochi Stratelibri) e poi da Pete Fenlon (direttore della Iron Crown Enterprises). Montanini ha dato forma, con le sue immagini iconiche, al ricco mondo creato da Tolkien ben prima che tutti pensassero alla Terra di mezzo e all’universo di Tolkien con le immagini della trilogia colossal Il signore degli anelli di Peter Jackson.

Grande professionista, Montanini “ha illustrato quasi settanta carte per il gioco di carte collezionabili della Terra di Mezzo infondendo in ognuna una grande espressività, emozione e personalità” afferma Fenlon che ricorda: “Che doni ha lasciato ai nostri giocatori e alla grande comunità della Terra di Mezzo!”. La mostra sarà allestita all’Aurum, in uno spazio aperto al pubblico e accesso gratuito con un catalogo in tiratura limitata realizzato esclusivamente da Lucca Comics & Games per Cartoons on the Bay. Oltre alla mostra, Montanini sarà protagonista dell’approfondimento “Oltre la Terra di Mezzo: le visioni Tolkieniane di Angelo Montanini” venerdì 28 maggio alle 18.15 all’Aurum con Emanuele Vietina (direttore di Lucca Comics & Games).

A PESCARA SPAZIO AL FANTASY

Sono degli artisti Katerina Ladon e Domenico Cava, invece, i due artwork esclusivi curati da Lucca Comics & Games per Cartoons on the Bay. Due oggetti perfetti per il firmacopie che seguirà l’incontro “Illustrare il fantastico”, venerdì 29 maggio, ore 17:00, al Village. Ladon e Cava sono due fra gli artisti più interessanti del panorama fantasy italiano, molto conosciuti per le rispettive collaborazioni con i principali editori dell’industria ludica internazionale, uno fra tutti Wizards of the Coast per Magic: the Gathering e Dungeons & Dragons. Durante l’incontro i due si confronteranno, insieme ad Angelo Montanini, in un dialogo moderato da Tiziano Antognozzi (Ricercatore Università di Chieti-Pescara) e introdotto da Emanuele Vietina (direttore di Lucca Comics & Games) e Adriano Monti Buzzetti Colella (Direttore Artistico di Cartoons on the Bay).

A Caccia di Storie arriverà a Pescara insieme a Pierdomenico Baccalario. Il progetto di talent scouting per aspiranti scrittori e scrittrici di narrativa per ragazzi promosso da Lucca Comics & Games, Book on a Tree e Mondadori troverà terreno fertile grazie ad una masterclass su come scrivere storie di successo per un mondo multipiattaforma insieme a Barbara Baraldi (venerdì 29 maggio, 16:30 – 17:15 Aurum) e a due portfolio review, dalle 14:00 alle 17:00, all’Aurum – Europaurum Hall, 28 e 30 maggio.

Cartoons on the Bay si chiuderà con i Pulcinella Awards, i premi dedicati all’animazione. Nella Giuria Internazionale Audiovisivo 2026 anche Lucca Comics & Games, ben rappresentata dal “dungeon master” Emanuele Vietina (sabato 30 maggio, dalle 17:00 alle 18:00, all’Aurum).

IL PROGRAMMA

Giovedì 28 maggio

14:00 – 17:00 Aurum – Europaurum Hall – Portfolio Review con Pierdomenico Baccalario. Un’opportunità di incontro per talenti in erba.



Venerdì 29 maggio

16:30 – 17:15 Aurum – Creare storie potenti per un mondo multipiattaforma. Durante questo appuntamento si esploreranno le possibilità di creare stili narrativi in grado di adattarsi a diverse piattaforme. Dialogo tra Barbara Baraldi (Dylan Dog), Pierdomenico Baccalario (A Caccia di Storie, Book on a Tree); moderazione a cura di Federica Pazzano.



17:00 Village – Illustrare il fantastico. Dialogo sull’illustrazione fantasy tra Angelo Montanini, Katerina Ladon e Domenico Cava. Introduzione di Emanuele Vietina e Adriano Monti Buzzetti Colella. Modera Tiziano Antognozzi.



17:45 Stand Funside, Village – Firmacopie di Katerina Ladon e Domenico Cava. Sarà possibile ottenere gratuitamente la stampa a tiratura limitata dei due artwork realizzati in esclusiva per l’evento.



18:15 Aurum – Oltre la Terra di Mezzo: le visioni Tolkieniane di Angelo Montanini. Presentazione e visita guidata della mostra. Introduce Adriano Monti Buzzetti Colella (Direttore Artistico di Cartoons on the Bay) e dialoga con l’autore Emanuele Vietina (direttore di Lucca Comics & Games).



Sabato 30 maggio

14:00 – 17:00 Aurum – Europaurum Hall – Portfolio Review con Pierdomenico Baccalario. Un’opportunità di incontro per talenti in erba.



17:00 – 18:00 Aurum – Award Ceremony – Pulcinella Awards. Il gran finale del festival, la cerimonia di premiazione di Cartoons on the Bay 2026. Nella giuria anche Lucca Comics & Games, mediante la partecipazione del direttore Emanuele Vietina.

CHI È ANGELO MONTANINI

Il nome di Angelo Montanini, nato a Brescia il 21 maggio 1951, è legato a quello di Tolkien a partire dal 1995, con la realizzazione di moltissime illustrazioni per il gioco di carte “Middle Earth”, basato sui testi del “Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, pubblicato in tutto il mondo dalla casa editrice statunitense Iron Crown Enterprise. Tra il 1996 e il 1999, ricopre il ruolo di direttore artistico presso la casa editrice Stratelibri di Milano, coordinando la scelta dei soggetti e degli illustratori per le copertine e le illustrazioni interne di varie pubblicazioni e “Magazine”.

Oltre che con Stratelibri, ha sviluppato molte collaborazioni con case editrici come Mondadori, Editrice Nord, Longanesi e Rusconi, per la quale nel 1999 ha realizzato il Calendario “Tolkien 2000”. Nel 2017 ha coordinato come direttore artistico la realizzazione della seconda edizione del calendario “Lords for the Ring”, contenente illustrazioni di Paolo Barbieri, Alberto Dal Lago, Edvige Faini, Ivan Cavini, Dany Orizio e Lucio Parrillo. Nel 2018, per la casa editrice Bonelli ha collaborato come illustratore, per il numero speciale Dampyr/Lucca. In qualità di Consulente ed illustratore ha collaborato tra il 2014 e il 2017, con Faber Castell Italia, realizzando immagini per Cover e Box contenenti pastelli professionali e matite colorate. Molte mostre personali e collettive in varie città italiane come Milano nel 2000, Museo Bagatti Valsecchi “Luci ed Ombre nel mondo dei draghi”, Padova 2001, presso “Cattedrale Ex Macello”, Roma 2003, al Castel Sant’Angelo. Ha partecipato come ospite a varie edizioni di Fantastika presso il Castello di Dozza e con innumerevoli presenze a Lucca Comics & Games. Inoltre molte opere, originali e copie, sono esposte in Svizzera nel Greisinger Museum Tolkieniano di Jenins. Laureato presso l’Accademia di Brera di Milano, dal 1984 ha sempre alternato la professione di docente a quella di illustratore, collaborando con i più importanti istituti italiani del settore “Moda” (Istituto Marangoni e Istituto Europeo di Design di Milano), come Docente di “Anatomia dell’Immagine” e illustrazione Moda.



Katerina Ladon

Katerina Ladon è un’illustratrice e concept artist freelance che lavora dal 2019 nel settore dei giochi da tavolo e videogiochi. Dal 2020 collabora con Wizards of the Coast come illustratrice ufficiale per Magic the Gathering, ma soprattutto per Dungeons & Dragons, contribuendo a definirne l’immaginario visivo con un lavoro prolifico e riconoscibile. Il suo lavoro include anche illustrazioni realizzate per l’universo di The Witcher e World of Warcraft. Dal 2025 è parte del team di Mooncolony, realtà dedicata a produzioni videoludiche. Ha inoltre collaborato su diversi progetti con Penguin Random House, Paizo, Darrington Press, e Brotherwise Games, consolidando la sua presenza tra i principali artisti del settore a livello internazionale.



Domenico Cava

Nato nel 1991 a Napoli, Domenico comincia a scoprire la necessità di creare fin da quando era bambino. Nel 2020 il suo debutto nel mondo dell’illustrazione avviene nel mercato italiano, fino a spostarsi a quello internazionale, arrivando presto a collaborare con Wizards of the Coast su “Magic the Gathering” e “Dungeons & Dragons”, Marvel Comics, The Broken Bindings e molti altri. Sempre alla costante ricerca degli aspetti più misteriosi della natura e dell’inconscio, la sua arte si esprime mediante diversi media, sia tradizionali che digitali.



Pierdomenico Baccalario scrive romanzi per ragazzi dal 1997, quando ha vinto il premio letterario Il Battello a Vapore con La strada del guerriero utilizzando il nome del suo vicino di casa. Da allora i suoi bestseller sono stati firmati con altrettanti pseudonimi (i più noti Ulysses Moore e Irene Adler), tradotti in oltre trenta lingue e pubblicati con i maggiori editori italiani e stranieri. Collabora da oltre vent’anni con Lucca Comics & Games, nonché con la Repubblica e la Lettura del Corriere della Sera. Nel 2014 ha fondato a Londra l’agenzia creativa Book on a Tree, che insieme a Lucca Comics & Games e a Mondadori ha dato vita al progetto di residenza artistica A Caccia di Storie, incubatore di talenti che dal 2017 ha sostenuto l’esordio di una nuova generazione di scrittori per ragazzi.