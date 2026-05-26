Diritto allo studio e Poli penitenziari universitari: venerdì 29 all’Ersu di Sassari la firma del protocollo d’intesa nazionale tra Cnupp e Andisu

ROMA – Tavola rotonda sul ruolo dei Poli universitari penitenziari e il rapporto con gli enti per il diritto allo studio: al centro la promozione di buone pratiche per garantire il diritto allo studio universitario alle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Si terrà a Sassari, nell’ambito dell’Assemblea nazionale della CNUPP, venerdì 29 maggio alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze dell’ERSU Sassari in via Coppino 32, piano 3, la tavola rotonda dal titolo: “Inclusione sociale e diritto allo studio: il ruolo dei Poli universitari penitenziari e le sinergie con gli enti regionali per il diritto allo studio” promossa da ERSU, CNUPP, ANDISU e Università degli Studi di Sassari.

La CNUPP, espressione della CRUI, svolge attività di promozione e indirizzo del sistema universitario nazionale e dei singoli Atenei al fine di garantire il diritto allo studio universitario alle persone detenute, in esecuzione penale esterna o sottoposte a misure di sicurezza detentive.

All’incontro interverranno il Presidente dell’ANDISU Emilio Di Marzio, il Presidente della CNUPP Giancarlo Monina, il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Domenico Arena, la Direttrice dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Sassari Carmen Magistro, la Presidente della Commissione “Lavoro, cultura e formazione professionale” del Consiglio regionale della Sardegna Camilla Soru, il Presidente dell’ERSU di Sassari e delegato nazionale ANDISU all’inclusione e alle politiche sociali Daniele Maoddi e la Garante regionale delle persone private della libertà personale Irene Testa.

Nel corso della mattinata sarà inoltre sottoscritto l’Accordo quadro di collaborazione tra ANDISU e CNUPP.

Il Presidente ANDISU Emilio Di Marzio e il Presidente CNUPP Giancarlo Monina firmeranno il protocollo finalizzato a promuovere sinergie, buone pratiche e progetti condivisi per agevolare l’esercizio del diritto allo studio universitario, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 27 e 34 della Costituzione, a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari italiani e di coloro che sono sottoposti ad altri provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria. L’accordo mira a rafforzare e promuovere, su scala nazionale, forme di collaborazione e scambio di esperienze tra i Poli universitari penitenziari e gli organismi regionali per il diritto allo studio universitario. La sottoscrizione del protocollo rappresenta uno dei momenti centrali dell’Assemblea nazionale CNUPP e si inserisce nel solco delle esperienze sviluppate nel territorio sassarese attraverso la collaborazione tra Università di Sassari ed ERSU nell’ambito del Polo universitario penitenziario locale.

La mattinata si concluderà con il dibattito e con le testimonianze di persone detenute ed ex detenute, che condivideranno le proprie esperienze sul ruolo dello studio nei percorsi di inclusione e reinserimento sociale.

Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio sono inoltre previsti i gruppi di lavoro della CNUPP nelle aule del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari.

Dichiarazione del Presidente ERSU Sassari Daniele Maoddi

“L’assemblea nazionale CNUPP e la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra CNUPP e ANDISU a Sassari costituiscono un passaggio significativo per l’ERSU di Sassari e per l’intero sistema italiano del diritto allo studio – ha dichiarato il Presidente ERSU Daniele Maoddi – il nostro ente ha una lunga storia di collaborazione con il Polo Universitario Penitenziario locale, un impegno che nel 2024 l’attuale Consiglio di Amministrazione ha scelto di rafforzare ulteriormente attraverso una partnership strutturata con l’Università di Sassari.”

Dichiarazione del Presidente ANDISU Emilio Di Marzio

“Come ANDISU riteniamo che gli enti del diritto allo studio debbano essere pienamente protagonisti di questa sfida civile. L’intesa con la CNUPP nasce proprio per rafforzare gli strumenti di sostegno agli studenti detenuti, semplificare l’accesso ai servizi, accompagnare concretamente chi sceglie di intraprendere un percorso universitario durante l’esecuzione penale. È una scelta che ha un valore etico prima ancora che organizzativo.”