Camera, sala stampa intitolata a Pasquale Laurito. Fontana: “Un riferimento per tutti”

ROMA – “Quest’anno celebriamo anche gli 80 anni dell’Assemblea Costituente e penso sia giusto fare un’intitolazione della sala stampa a una persona che rappresenta e che ha avuto l’onore e anche l’onere di raccontare quei momenti e poi di raccontare un po’ tutta l’evoluzione della Repubblica“. Lo dice il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’intitolazione della sala stampa dell’Ansa a Palazzo Montecitorio al giornalista Pasquale Laurito, storica firma della “Velina Rossa“, foglio d’informazione parlamentare, e decano della stampa parlamentare, scomparso nel 2025 all’età di 98 anni. Per tutti i giornalisti che frequentano da decenni il Palazzo, era conosciuto come “Pasqualino”.

“Significa molto per tutti – sottolinea Fontana – perché comunque, al di là chiaramente delle sue idee, penso sia stato un riferimento per tutta la stampa parlamentare. Avere questa sensibilità oggi con questa dedica è secondo me bello e speriamo anche che sia di sprono per tutti coloro i quali ci sono in questo momento e anche coloro i quali verranno in futuro, anche perché è una persona, da quello che ho potuto leggere, che diceva: ‘Mi raccomando, raccontate le cose, abbiate la schiena dritta, non fatevi condizionare’“.