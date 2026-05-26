Caos treni sull’alta velocità Milano-Bologna; Trenitalia: “Persone non autorizzate sui binari”

(in aggiornamento)

BOLOGNA – Ritardi fino a due ore per i treni dell’Alta velocità sulla linea Milano-Bologna: questa volta non è ‘colpa’ di uno sciopero. Sul sito di Trenitalia, alla pagina dedicata alle “Notizie Infomobilità” si legge che dalle 15 di oggi, martedì 26 maggio, “la circolazione è ora fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia”.

RITARDI DA 60 MINUTI FINO A OLTRE 2 ORE