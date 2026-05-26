Caos treni sull’alta velocità Milano-Bologna; Trenitalia: “Persone non autorizzate sui binari”

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BOLOGNA – Ritardi fino a due ore per i treni dell’Alta velocità sulla linea Milano-Bologna: questa volta non è ‘colpa’ di uno sciopero. Sul sito di Trenitalia, alla pagina dedicata alle “Notizie Infomobilità” si legge che dalle 15 di oggi, martedì 26 maggio, “la circolazione è ora fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia”.
RITARDI DA 60 MINUTI FINO A OLTRE 2 ORE
E poi “I treni Alta Velocità, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti”. Segue l’elenco dei mezzi ad AV direttamente coinvolti e oggetto di variazioni. Sono diverse le cose che si interrompono a Reggio Emilia dove i” passeggeri in partenza da e diretti a Reggio Emilia AV Mediopadana possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”, prosegue la comunicazione. Una serie di corse prevedono ritardi superiori ai 60 minuti, infine si segnala che altri treni ancora sono attualmente fermi. Puoi conoscere l’andamento delle corse e le soluzioni di viaggio alternative si invita a visionare la sezione “Cerca Treno” sul sito di Trenitalia.com.