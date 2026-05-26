martedì 26 Maggio 2026

VIDEO | Iran, Tajani: “Mi auguro che i negoziati non siano a rischio”

Il vicepremier a margine della conferenza Coopera 2026 parla anche della vicenda Flotilla: "Netanyahu e il ministro degli Esteri Sa'ar lo hanno condannato"

di Alessandra FabbrettiData pubblicazione: 26-5-2026 ore 16:43Ultimo aggiornamento: 26-5-2026 ore 16:43

ROMA – “Confidiamo che non inizi una nuova fase della guerra e riteniamo che si debba riprendere a dialogare e che cessino i bombardamenti. A rischio i negoziati? Mi auguro di no, è un momento di difficoltà e sarebbe un danno per tutti”. Lo dichiara il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel punto stampa a margine della conferenza Coopera 2026 all’Auditorium Conciliazione di Roma. Sollecitato sull’attacco armato di stamani degli Stati Uniti all’Iran, in pieni negoziati, Tajani continua: “Speriamo anche che cessino le minacce da parte iraniana, come le promesse si distruggere Israele. Provocazioni che non aiutano. Si devono accelerare i negoziati per un accordo sulla nucleare perché l’Iran non può avere l’arma nucleare e per garantire la libertà di navigazione” nello Stretto di Hormuz.

FLOTILLA. TAJANI: SANZIONI A BEN-GVIR, NETANYAHU HA CONDANNATO

“La linea rossa è la violenza compiuta su manifestanti prelevati su navi battenti bandiere israeliane in acque internazionali, ma un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i fatti”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a cui i giornalisti chiedono se “la linea rossa” che secondo il governo italiano il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir avrebbe superato con gli attivisti della Flotilla valga anche per i civili di Gaza e Libano. “Si è visto come sono stati trattati gli attivisti dal ministro”, continua Tajani, “tutto è stato fatto per sua disposizione”. E aggiunge: “Le linee rosse le abbiamo dette: bombardare la popolazione civile sia per il Libano che per Gaza e siamo sempre stati molto chiari”. Tajani quindi conferma che a livello europeo c’è largo consenso sulle sanzioni a Ben-Gvir. Ma che ne è di quelle al governo israeliano, alla luce delle violenze sui prigionieri palestinesi? “Adesso per la vicenda della Flotilla è responsabile Ben-Gvir, e sappiamo che il premier Netanyahu e il ministro degli Esteri Sa’ar lo hanno condannato”.

TAJANI: AL LAVORO DALL’AFRICA AL LIBANO E A GAZA

“La cooperazione internazionale è strategica ed è essenza del ministero degli Esteri, che è anche ministero del Commercio internazionale, un modo di garantire la presenza dell’Italia puntando sulla crescita di Paesi che hanno bisogno del nostro saper fare in ottica paritaria e mai predatoria, in modo particolare in Africa ma non solo”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, commentando a margine con i giornalisti la terza edizione di Coopera, la Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo, organizzata ogni tre anni. Questa dunque è la prima edizione organizzata dall’attuale governo Meloni. Tajani ha proseguito: “Lavoriamo in Africa così come altrove, in Libano e Gaza”. A proposito della Striscia e del programma Food for Gaza, Tajani ha riferito che gli “aiuti bloccati in Giordania saranno sbloccati e in pochi giorni arriveranno a Gaza”. Il ministro ha citato poi “i 15 milioni per il sud del Libano” e aggiunto: “Stiamo lavorando per la popolazione civile in Sudan. Questo per quanto riguarda le guerre, ma facciamo anche altro, per esempio joint venture in ambito agricolo”.

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