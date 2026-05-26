martedì 26 Maggio 2026

Roland Garros, Arnaldi accede al secondo turno: sconfitto Griekspoor

Il tennista azzurro ha sconfitto in quattro set l'olandese con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3

di Marco MelliData pubblicazione: 26-5-2026 ore 15:46Ultimo aggiornamento: 26-5-2026 ore 15:46

ROMA – Matteo Arnaldi accede al secondo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro, numero 104 della classifica Atp, ha sconfitto in quattro set l’olandese Tallon Griekspoor (numero 33), con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3.
Il prossimo avversario di Arnaldi sarà il greco Stefanos Tsitsipas (numero 79), che a Parigi nel 2024 ha eliminato l’italiano agli ottavi.

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