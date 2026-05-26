Roland Garros, Arnaldi accede al secondo turno: sconfitto Griekspoor

ROMA – Matteo Arnaldi accede al secondo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro, numero 104 della classifica Atp, ha sconfitto in quattro set l’olandese Tallon Griekspoor (numero 33), con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3.

Il prossimo avversario di Arnaldi sarà il greco Stefanos Tsitsipas (numero 79), che a Parigi nel 2024 ha eliminato l’italiano agli ottavi.

BRAVO MATTEO 👏



Matteo Arnaldi vince la battaglia contro Tallon Griekspoor dopo quattro set e oltre quattro ore di gioco, conquistando così il 2° turno del Roland Garros ✅#Tennis #RolandGarros #Arnaldi pic.twitter.com/XaGvGHLuar — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 26, 2026