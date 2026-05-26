Londra nel 2052 sarà un campo profughi devastato dal caldo

ROMA – È il 31 luglio 2052. Londra si sveglia tutta sudata. Vista dall’alto, la città sembra un campo profughi a cielo aperto: tende e ripari di fortuna invadono strade, giardini, parchi. Gli abitanti hanno abbandonato le loro case trasformate in trappole di calore, per dormire fuori. È il sesto giorno consecutivo sopra i 40°. Un’altra ondata è in arrivo. E’ la fotografia distopica ma non troppo che Bill McGuire, professore emerito di rischi geofisici e climatici presso l’University College di Londra, descrive sul Guardian. Non è fantascienza, proprio per niente. E’ una proiezione.

Ora che siamo immersi nella prima ondata di caldo fuori scala dell’anno il quadro che dipinge McGuire è ancora più asfissiante. Le fontanelle hanno la fila. Inverni secchi e una siccità primaverile hanno imposto il razionamento idrico nel sud-est del paese. Ogni sera finisce con un temporale violento, ma l’acqua scorre dritta nelle fognature al collasso: allaga i quartieri bassi, non disseta nessuno. Fuori dai supermercati statali, le code si allungano: i raccolti degli ultimi due anni sono andati male, le importazioni si sono prosciugate perché ogni altro paese colpito dal clima tiene per sé quel che ha. Pane e generi di prima necessità sono razionati. I supermercati normali sopravvivono, ma solo per chi se li può permettere.

La corrente manca, intermittente come lo è stata dall’inizio dell’ondata. Non è un problema di produzione (nel suo racconto quasi tutta l’elettricità viene ormai da rinnovabili) ma di trasmissione: il calore piega i cavi, fonde i trasformatori. Le porte delle case restano aperte. I televisori sono stati portati fuori. I pendolari restano a casa perché metro e treni sono nel caos, le strade dissestate, i semafori spenti. Gli ospedali sono al collasso. Il bilancio finale, quando il caldo si attenuerà, sarà probabilmente di decine di migliaia di morti.

Abbiamo appena vissuto il maggio più caldo mai registrato. Nel 2022, quando il Regno Unito superò per la prima volta i 40°, morirono prematuramente oltre tremila persone. Non sono numeri a caso. La temperatura media globale aumenta oggi a un ritmo di 1° ogni 28 anni. Entro metà secolo il pianeta sarà più caldo di oltre 2° rispetto all’era preindustriale. A quel punto, 43° nel Regno Unito non saranno un’eccezione. Il Comitato britannico sui cambiamenti climatici lo ha scritto nero su bianco nel suo ultimo rapporto: il paese non è attrezzato. Nove case su dieci non hanno isolamento sufficiente a tenere fuori il calore. Entro il 2050 mancheranno cinque miliardi di litri d’acqua al giorno.

Qualcosa si può ancora fare, secondo lo studioso. Isolare il patrimonio edilizio esistente è la priorità: le case devono diventare rifugi, non forni. Il solare sui tetti, abbinato a batterie domestiche, può garantire una certa autonomia dalla rete nei momenti critici. La raccolta dell’acqua piovana compensare parte del deficit idrico. Orti domestici e urbani possono attutire le carenze alimentari.

Ma sull’orizzonte pesa un’ombra più lunga: il cambiamento climatico sta già erodendo il PIL globale, e un’economia indebolita lascia meno risorse per adattarsi. Nel frattempo, immettiamo nell’atmosfera ogni anno CO2 equivalente al peso di 800.000 Titanic, e le compagnie fossili pianificano di espandere le estrazioni.