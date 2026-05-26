VIDEO | Squalo di 2 metri si avvicina a riva: paura a La Maddalena. Ecco le immagini (meravigliose)

ROMA – Un inaspettato incontro ravvicinato è toccato a chi si è tuffato nelle acque che lambiscono la spiaggia di Bassa trinità, una delle ‘perle’ dell’isola La Maddalena, in Sardegna. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, a pochi metri dalla riva, ha fatto capolino uno squalo verdesca di circa 2 metri. L’esemplare si è avvicinato alla spiaggia, mostrandosi anche a chi è rimasto sulla sabbia. Lo rende noto il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena che sui suoi canali social pubblica anche un brevissimo video del passaggio dello squalo. L’episodio ha generato “un po’ di spavento tra i bagnanti- spiega l’ente parco- ma dopo essersi disorientato tra gli scogli, il grosso esemplare ha ripreso il largo”.

L’ente spiega poi che in realtà l’avvicinamento alla costa della verdesca (Prionace glauca) non avrebbe rappresentato un grosso rischio: “Nel Mediterraneo, la verdesca è considerata una specie potenzialmente pericolosa ma molto raramente aggressiva”, assicurano gli esperti. “Non attacca l’uomo per cibarsi”, proseguono dall’Ente Parco, consigliando comunque prudenza perché “morsi accidentali sono possibili se l’animale viene provocato o si sente minacciato”. Si consiglia inoltre di “non avvicinarsi in generale agli animali selvatici per non disturbarli”. Infine, la verdesca “è estremamente vulnerabile e a rischio estinzione a causa della pesca”: per cui può ritenersi fortunato chi lo ha avvistato.