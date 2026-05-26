Comunali, a Reggio Calabria Cannizzaro vince con il 65,68% dei voti. Al centrodestra 24 consiglieri

REGGIO CALABRIA – Sono 24 i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra vincitrice delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il candidato sindaco, Francesco Cannizzaro, supportato dal 11 liste, ha ottenuto complessivamente il 65,68% dei consensi, pari a 59.214 voti.

Il principale avversario politico Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni uscente e sostenuto dalle sei liste del centrosinistra, ha ottenuto il 24,74% con 22.302 voti, eleggendo sette consiglieri comunali, più quello del candidato sindaco. Gli altri due candidati alla fascia di primo cittadino, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano, espressione di liste civiche hanno ottenuto, rispettivamente il 5,1% e il 4,47%, percentuali che non hanno consentito di fare scattare il quorum per un seggio da consigliere.

A chiusura dello spoglio il partito maggiormente votato a Reggio Calabria è Forza Italia che ha raggiunto il 12,46% delle preferenze portando a Palazzo Alvaro 5 consiglieri; segue la lista Cannizzaro sindaco con il 12,44% e 5 consiglieri, Fratelli d’Italia con 11,22% e 4 consiglieri. Rimanendo nel centrodestra, la lista Reggio futura ha raggiunto l’8,20% con 3 consiglieri, la Lega il 6,81% con 2 seggi, Alternativa popolare il 4,82% e 2 seggi, Noi moderati il 4,30% ed un consigliere, Insieme si può il 3,78 ed un seggio, Azione il 2,50% e un seggio. Infine, Reggio protagonista che ha registrato il 2,3% e Udc che ha avuto lo 0,95%: per entrambe le liste non è scattato alcun consigliere.

Nel centrosinistra, oltre al seggio ottenuto dal candidato sindaco Domenico Battaglia, il Partito democratico ha ottenuto il 9,48% con 3 consiglieri, la lista La svolta si è attestata al 3,91% con un seggio, Avs ha ottenuto il 3,64% con un consigliere, Reset è arrivata al 2,5% eleggendo un consigliere, Casa riformista-Italia viva-Psi ha registrato il 2,48% delle preferenze e un seggio, la lista Battaglia sindaco ha ottenuto il 2,4% senza ottenere alcun seggio.

TAJANI: “CANNIZZARO PUNTO RIFERIMENTO PER TUTTO IL SUD”

“Congratulazioni a Francesco Cannizzaro eletto con grande consenso nuovo sindaco di Reggio Calabria. Grazie alle sue capacità sono certo che otterrà grandi risultati per la sua amata città. Caro Ciccio ci mancherai tanto in Parlamento, ma continuerai ad essere un punto di riferimento per tutto il Sud e per tutto il nostro movimento politico a livello nazionale. Auguri di buon lavoro!”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.