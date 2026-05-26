Scuola, trasparenza e consumo consapevole: nel Lazio il progetto ‘Le relazioni gentili nel mercato’

ROMA – Educare i giovani a orientarsi nel mercato contemporaneo, leggere in modo più consapevole offerte e contratti, riconoscere pratiche poco trasparenti e sviluppare una maggiore attenzione ai propri diritti. Sono questi alcuni degli obiettivi di ‘Le relazioni gentili nel mercato’, progetto promosso dall’Associazione culturale ‘Cento giovani’ nell’ambito del programma della Regione Lazio a tutela dei consumatori finanziato con fondi Mimit ex lege 388/2000. Il percorso, rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, affronta temi legati a cittadinanza economica, consumo consapevole, pubblicità, trasparenza e responsabilità nelle relazioni tra imprese e consumatori, attraverso incontri interattivi e attività laboratoriali.

IL FORMAT ‘LE 10 TRAPPOLE DEL CONSUMATORE’

Particolare attenzione è stata dedicata al format ‘Le 10 trappole del consumatore’, pensato per aiutare gli studenti a riconoscere alcune dinamiche tipiche del mercato contemporaneo: rinnovi automatici, costi nascosti, prove gratuite che diventano abbonamenti, meccanismi buy now pay later e altre forme di pressione commerciale e finanziaria. Con i fondi messi a disposizione dal ministero è stato anche organizzato anche un corso di italiano giuridico per non madrelingua (con conoscenza di inglese, francese o spagnolo) per cercare di tutelare i nuovi cittadini o i nuovi residenti che devono sottoscrivere contratti di affitto di energia elettrica, gas o telefonia o anche più semplicemente redigere un proprio Curriculum Vitae con parole e termini corretti ed appropriati. Il fine – come per tutti i cittadini consumatori – è renderli consapevoli delle loro scelte o sapere cosa chiedere e come tutelare i propri diritti di consumatori.

Il progetto è stato pensato assieme a Edoardo Bellafiore, docente presso la Libera Università Maria Santissima Assunta e tra gli ideatori del Manifesto della Gentilezza. Il percorso ha registrato un’ampia diffusione presso la sede dell’Associazione culturale ‘Cento giovani’ e si è sviluppato anche attraverso incontri con gli studenti dell’Istituto San Giuseppe Calasanzio e dell’Istituto di Istruzione Superiore Dante Alighieri, favorendo momenti di confronto sui temi della trasparenza, della correttezza e della qualità delle relazioni economiche. Nel corso delle attività è stato inoltre ulteriormente condiviso il podcast ‘Per una lotta allo spreco da favola (ops… da fiaba)’, avviato in occasione di un precedente programma e nato per illustrare alcuni buoni comportamenti e pratiche nel consumo consapevole e nel contrasto allo spreco, legandoli, come le fiabe sanno fare, a tradizioni, usi e forme di trasmissione collettiva del sapere, non solo giuridico ma anche sociale e simbolico.