Garlasco, per chi è rimasto ‘indietro’: ecco il corso accelerato a Le Iene- Inside

ROMA – Sugli sviluppi del caso Garlasco “si prova a fare ordine nella miriade di informazioni che, ancora oggi, continuano a emergere attorno a una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni”. Così si presenta l’ultimo appuntamento stagionale di “Le Iene presentano: Inside”, in onda questa sera, martedì 26 maggio, in prima serata, su Italia 1. Al centro l’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, dal titolo “Garlasco: indagine chiusa, verità ribaltata?” per riavvolgere il filo su quasi 19 anni dal delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi.

UNO SPECIALE PER “METTERE IN FILA TESTIMONIANZE, ERRORI, PROTAGONISTI”

“Attorno alla morte di Chiara Poggi si sono intrecciati processi, ipotesi investigative, ricostruzioni mediatiche e verità spesso opposte tra loro. Un racconto che, tra certezze proclamate e dubbi mai del tutto risolti, continua a dividere l’opinione pubblica”, prosegue la presentazione dello ‘speciale’ in onda questa sera in cui si ricostruirà la vicenda “mettendo in fila testimonianze, errori, dettagli controversi e i protagonisti di un’indagine che sembra non avere fine”.

LA NUOVA RICOSTRUZIONE VERSUS LA VERITÀ GIUSTIZIARIA DEL 2015

Ma soprattutto si ripercorrerà cosa è successo negli ultimi mesi in cui le indagini sul delitto di Garlasco hanno subìto “un’accelerazione senza precedenti che potrebbe ribaltare la verità giudiziaria sancita nel 2015, secondo cui a uccidere Chiara sarebbe stato – da solo – il suo ex fidanzato Alberto Stasi“.

Quindi si approfondirà “Il fulcro del cambiamento”, rappresentato dalla chiusura formale delle indagini da parte della Procura di Pavia su Andrea Sempio, ora accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo l’ipotesi accusatoria maturata recentemente, il movente sarebbe legato a un rifiuto di avances sessuali, una ricostruzione supportata da nuove analisi tecniche su un’impronta e, soprattutto, sui campioni di Dna rinvenuti sotto le unghie della vittima, ritenuti ora compatibili con il profilo genetico di Sempio.

L’AUSILIO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLE INDAGINI

A questo si aggiunge un complesso esame del materiale informatico rinvenuto nei dispositivi dell’indagato, dove sarebbero stati isolati file e ricerche web dal contenuto violento risalenti al periodo del delitto. Il dibattito tecnico si è arricchito anche grazie alle nuove ricostruzioni in 3D effettuate dai RIS, che suggeriscono una dinamica dell’aggressione diversa da quella ipotizzata in precedenza, mettendo in discussione punti chiave della condanna di Stasi, come il passaggio nel lavandino per pulirsi dal sangue. Nelle prossime settimane spetterà ai magistrati milanesi e bresciani stabilire se i nuovi indizi abbiano la forza necessaria per riaprire ufficialmente uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana. Intanto, il ‘Bignami’ dell’inchiesta è servito.