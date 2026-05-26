Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: “L’eleganza è un’attitudine”

ROMA – Achille Lauro ha assunto il ruolo di direttore creativo di Dondup. A rendorlo noto è lo stesso brand di moda che annuncia anche la data di uscita della prima capsule collection del cantautore. Sarà presentata il 15 giugno durante il concerto-evento allo stadio San Siro di Milano.

Nel suo nuovo ruolo, Lauro guiderà l’Ufficio Stile di Dondup con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. L’artista romano arriva in Dondup con una convinzione precisa: la moda è un linguaggio, e lui vuole parlarlo dall’interno. Non come testimonial, non come volto di una campagna, ma come autore. Esce ancora una volta l’anima imprenditoriale del 35enne che ha scelto di costruire, disegnare e firmare, mettendo la propria sensibilità creativa al servizio di un progetto di lungo periodo.

“Volevo creare qualcosa che restasse- ha spiegato Lauro-. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup – preservandone il DNA e rafforzandone l’identità. L’eleganza non è un accessorio, è un’attitudine, e la moda deve saperla raccontare”

DONDUP, IL CEO GRANGE: “SONO SICURO CHE GUIDERÀ IL TEAM CREATIVO CON UNA VISIONE DISTINTIVA”

“Sono davvero felice che Lauro si unisca alla nostra squadra nel ruolo di Direttore Creativo di Dondup per una collaborazione di lungo periodo- ha sottolineato Mauro Grange, CEO di Dondup-. Grazie alla sua profonda sensibilità artistica e al suo apprezzamento per il patrimonio del nostro marchio, sono sicuro che guiderà il team creativo con una visione distintiva contribuendo a scrivere il prossimo capitolo di Dondup, capitalizzando il suo heritage e portando grande valore al brand. Fin dai primi momenti c’è stata una bellissima sintonia tra noi due e non vediamo l’ora di realizzare grandi progetti insieme. Con Lauro De Marinis, Dondup continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso collezioni altamente desiderabili e con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno“.

Dondup nasce nel 1999 a Fossombrone, nel cuore della Denim Valley italiana. Il brand ha trasformato la sua conoscenza profonda del denim, maturata in oltre 25 anni di esperienza, in un universo di collezioni ready-to-wear dalla forte identità urbana e cosmopolita. Dal 2021 Dondup fa parte del portfolio di Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio & Pambianco, dedicato a valorizzare le eccellenze italiane nei settori moda, design, beauty e food.