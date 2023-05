Ballottaggio Pisa, la destra sogna il bis di Conti. Il Pd punta sulla rimonta

FIRENZE – Al primo turno il sindaco uscente ha sfiorato la conferma, sfumata per soli 15 voti. Polemiche roventi, accuse e richieste di riconteggio hanno dominato i giorni successivi lo scrutinio. Adesso, però, a Pisa la partita elettorale torna a essere decisa alle urne. Domenica e lunedì il sindaco Michele Conti, sostenuto dal centrodestra e da alcune liste civiche, sfiderà Paolo Martinelli ex presidente dell’Acli provinciale messosi a capo di una coalizione che comprende Pd, Verdi e Sinistra italiana, movimenti civici ma anche il M5S. Il distacco di partenza non è esiguo: Conti parte da 20.091 voti raccolti al primo turno, pari al 49,96% dei suffragi validamente espressi.



Di suo conto, Martinelli mira ad andare oltre il 41,12% e 16.534 voti ottenuti a metà maggio. I bacini di elettori ai quali potrebbe attingere in area progressista sono sulla carta quelli di Ciccio Auletta, che con Una Città in Comune e Unione Popolare al primo turno si è fermato al 6,73% e di Rita Mariotti che col Terzo Polo ha racimolato un modesto 1,34%. Più marginali lo 0,63% del Patto civico di Alexandre Dei e lo 0,22% di Edoardo Polacco in corsa al primo turno per il Comitato libertà toscana. Questo dice l’aritmetica, ma la campagna elettorale delle ultime due settimane e, probabilmente, la stessa affluenza potrebbero restituire una fotografia differente lunedì prossimo.