Tg Politico Parlamentare del 26 maggio 2023

MELONI: TAGLIO CUNEO SARÀ STRUTTURALE

L’Emilia Romagna è una locomotiva del Pil italiano, se si ferma è a rischio il quadro macroeconomico. Dal festival dell’Economia di Trento, la premier Giorgia Meloni torna a parlare del decreto varato per aiutare le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione, “uno sforzo immane”, dice. La presidente del Consiglio ha partecipato in videocollegamento alla manifestazione organizzata dal Gruppo 24 ore, e ha ribadito come l’impegno del governo sia concentrato sul taglio del cuneo fiscale, che dovrà essere più ampio e “strutturale”, promette Meloni. Infine, la premier rilancia il dibattito sulle riforme: stabilità dei governi e rispetto del voto delle elezioni sono, per lei, i principi su cui partire per varare un nuovo assetto costituzionale.

FISCO, ANCHE L’UPB CRITICA LA RIFORMA

Ancora polemiche sulla riforma fiscale. Dopo i rilievi della Corte dei conti e della Banca d’Italia, anche l’Ufficio parlamentare di bilancio critica la delega all’esame della Camera. L’Autorità che vigila sulla finanza pubblica giudica positivamente un ridisegno complessivo per arrivare a un sistema tributario equo che riduca l’evasione, ma questo intervento non deve mettere a repentaglio la solidità dei conti pubblici e la sostenibilità del debito. Sotto la lente finisce la flat tax che secondo l’Upb rischia di penalizzare il ceto medio, favorendo solo i redditi alti.

CINQUE MORTI SUL LAVORO, STRAGE CONTINUA

Cinque morti sul lavoro nelle ultime 24 ore. Dalla Puglia alla Lombardia, fino alla Sardegna e alla Calabria. E’ la spoon river delle vittime sul lavoro, una scia di morte continua. “Infortuni mortali registrati nelle Regioni del Nord come in quelle del Sud che confermano il mancato rispetto di norme e regole nei luoghi di lavoro”, commenta la Cgil. Il sindacato guidato da Maurizio Landini chiede al governo di investire in salute e sicurezza, e accusa Palazzo Chigi di non aver dato seguito agli incontri promossi nei mesi scorsi con i sindacati. “I ritardi nella definizione di interventi necessari a mettere fine a questa strage non sono più accettabili”, attacca la Cgil. Il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra parla di “situazione indegna per un Paese moderno e civile”, criticando il silenzio di “politica, istituzioni e mondo dell’informazione”.

COMUNALI IN SICILIA E BALLOTTAGGIO AD ANCONA

Domenica e lunedì sono previste le elezioni amministrative in 128 comuni siciliani. Tra le grandi città coinvolte, si vota a Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Big in campo per il rush finale della campagna elettorale: il centrodestra schiera sull’isola Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Elly Schlein, invece, è ad Ancona in vista del ballottaggio nel capoluogo marchigiano. La segretaria del Partito democratico torna per dare il suo supporto ad Ida Simonella, candidata sindaco del centrosinistra.