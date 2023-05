Mondiali di nuoto paralimpico, Bortuzzo debutta in Nazionale

ROMA – A due mesi esatti dalla partenza per il mondiale, il direttore tecnico della Nazionale di nuoto paralimpico, Riccardo Vernole, ha ufficializzato i nomi dei 24 azzurri (15 uomini – 9 donne) che parteciperanno al Campionato del mondo World Para Swimming in programma all’ Aquatics Centre di Manchester, (GB) dal 31 luglio al 6 agosto prossimi. Tra gli azzurri anche Manuel Bortuzzo, tesserato per le Fiamme Oro, al debutto in Nazionale: l’atleta, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, fu costretto sulla sedia a rotelle dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco a Roma, vittima di uno scambio di persona.

“Quella chiamata a vestire la maglia azzurra, sarà una Nazionale forte che cercherà di difendere al meglio i due titoli mondiali conquistati a Londra nel 2019 e a Madeira nel 2022“, dice il dt Vernole. “Sono 24 atleti che hanno soddisfatto in pieno i criteri di selezione (5^posizione nella ranking dei Mondiali dopo la World Series di Berlino). Il gruppo è composto in gran parte da atleti con una grande esperienza internazionale e soprattutto da campioni, molti dei quali hanno già dato in questa stagione segnali importanti sull’andamento della loro preparazione in vista dei mondiali. La World Series di Berlino ci ha dato ottimi riscontri, ora però concentriamoci su Manchester. Mancano ancora due mesi al Mondiale c’è ancora tempo per coloro che stanno un po’ indietro di aggiustare il tiro, abbiamo già concordato, con il loro tecnici, il lavoro da svolgere. A tutti gli atleti che non hanno ottenuto la convocazione, invece, il consiglio che mi sento di dare è quello concentrarsi ed impegnarsi per i prossimi importanti obiettivi del 2024: il Campionato Europeo e i Giochi Paralimpici di Parigi”.

I CONVOCATI IN NAZIONALE

AMODEO Alberto;

BARLAAM Simone;

BEGGIATO Luigi;

BETTELLA Francesco;

BICELLI Federico;

BOCCIARDO Francesco;

BONI Vincenzo;

Bortuzzo Manuel Mateo;

FANTIN Antonio;

GOUDA SAID HASSAN Karim;

MARIGLIANO Emmanuele;

MENCIOTTI Riccardo;

MORELLI Efrem;

MORLACCHI Federico;

RAIMONDI Stefano;

BERRA Alessia;

BOGGIONI Monica;

GHIRETTI Giulia;

GILLI Carlotta;

PALAZZO Xenia;

PROCIDA Angela;

SCORTECHINI Alessia;

TALAMONA Arianna;

TERZI Giulia.