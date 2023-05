Salta il viaggio per l’addio al celibato a causa dell’alluvione, ma Vueling non rimborsa

BOLOGNA – Dovevano partire l’ultimo weekend di maggio: destinazione Barcellona, per un addio al celibato. Ma nel gruppo, formato da cinque amici, ce ne sono quattro che provengono dalle zone alluvionate della Romagna, più precisamente da Cotigonola e Faenza, entrambe nel ravennate. Così i ragazzi non se la sono sentita di abbandonare la loro comunità e le loro famiglie, alle prese coi pesanti danni provocati dalle recenti piogge. Perciò hanno mandato una mail alla compagnia aerea Veluing, con cui avevano prenotato il volo, specificando che il viaggio saltava proprio per le condizioni drammatiche dei Comuni di provenienza.

E per chiedere un rimborso dei 140 euro pagati a testa (andata e ritorno) o quantomeno un credito da riutilizzare. Ma la risposta di Vueling li ha spiazzati: la compagnia lowcost si dice “davvero” dispiaciuta per la situazione in Emilia-Romagna, ma fa notare che i voli opereranno normalmente e perciò non può approvare la richiesta del gruppo.



“Siamo veramente dispiaciuti- dice uno dei cinque ragazzi, quello che avrebbe dovuto festeggiare il suo addio al celibato- in un momento in cui tutti si adoperano per mostrare solidarietà e mandare aiuti alle zone alluvionate, ci saremmo aspettati maggiore comprensione. Capiamo che si tratta di una compagnia privata, ma ci sono tante aziende private che si sono mostrate più sensibili”.