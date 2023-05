Rockin’1000 al fianco dell’Emilia-Romagna: un sito per i volontari e un concerto per raccogliere fondi

ROMA – Rockin’1000 lancia il sito www.volontarisos.it creato per raccogliere adesioni e gestire volontari desiderosi di dare il loro contributo in casi di emergenza come l’alluvione che sta flagellando l’Emilia Romagna, terra, dove è nata la più grande Rock band del mondo. Oltre a questa prima azione Rockin’1000 ha lanciato un appello attraverso le parole di Fabio Zaffagnini, fondatore del progetto: “È arrivato il momento di tornare in Romagna, lo faremo con un grande concerto dei 1000 per supportare le persone colpite dall’alluvione. Stiamo lavorando al coinvolgimento di grandi nomi e realtà legate a questa terra”.

IL SITO DI ROCKIN’1000 PER AIUTARE I COMUNI COLPITI DALL’ALLUVIONE

In meno di una settimana sono 18 i Comuni che hanno adottato questo servizio e oltre 30.000 i volontari che si sono iscritti: il sito permette la raccolta delle adesioni da parte di volontari che vogliono dare il loro aiuto e poi permette la gestione di turni e scambi delle informazioni principali da parte delle amministrazioni.

I primi due comuni che hanno aderito all’iniziativa sono quelli di Cesena e Forlì, tanti altri hanno deciso di utilizzare questo sistema e lo stanno diffondendo tra tutti i cittadini che vogliono dare una mano. Il servizio è gratuito e disponibile per tutte le amministrazioni locali in difficoltà.

Il sito volontarisos.it è stato realizzato nella notte di martedì, e dopo essere stato testato con successo per essere sicuri al 100% che rispondesse alle esigenze delle persone che stanno gestendo questa calamità, ora è disponibile per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Rockin’1000 sa bene quanto complesso possa essere gestire grandi gruppi di persone e per questo ha voluto mettere a disposizione di tutti quello che che ha imparato in questi anni, come si legge nel sito: “A seguito delle alluvioni che hanno colpito la Romagna questo mese di maggio, abbiamo deciso di creare un sistema per coordinare al meglio la disponibilità dei tanti romagnoli (e non) che vogliono dare una mano e raccogliere segnalazioni di bisogno. Questo sistema è gestito dalle autorità locali e dalle forze incaricate di risolvere le situazioni critiche dislocate sul territorio. Se vuoi aiutare o hai bisogno di aiuto, puoi registrarti tramite il bottone qui di seguito. Sei un ente pubblico, un ente di protezione civile o simili e ti serve aiuto? Scrivici qui: [email protected] Il servizio di volontarisos.it non è l’organizzazione dei turni di lavoro, la gestione delle emergenze o delle attività, quello che siamo è un punto di contatto tra amministrazioni e cittadini. #daichelasfanghiamo”.