Missili contro un ospedale a Dnipro, due vittime

ROMA – Un missile russo stamani ha colpito una struttura sanitaria nella città di Dnipro, causando due vittime e quindici feriti. A confermare il bilancio è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, condannando l’azione “terroristica” da parte dell’esercito russo, ha fatto appello a proteggere la popolazione, “il bene più prezioso che l’Ucraina possieda”. A confermare il coinvolgimento della clinica è anche l’ong Medici senza frontiere (Msf), che in una nota fa sapere di essere intervenuta “sul posto con un’ambulanza per dare supporto ai soccorritori che stanno portando in salvo le persone ferite”. Sul suo canale Telegram il governatore della regione, Serhiy Lysak ha affermato che nell’attacco russo è

stata colpita anche una clinica veterinaria, dove si è scatenato un incendio.

TREDICESIMO ATTACCO SU KIEV

Come riporta la stampa internazionale la città centro-orientale, che prende il nome dall’omonimo fiume che attraversa da nord a sud il paese, la notte scorsa è stata oggetto di attacchi con missili e droni armati, che l’esercito ucraino sostiene di aver neutralizzato. Bombe sono cadute anche sulla capitale Kiev, per la tredicesima volta in questo mese, dove al momento non sono state registrate vittime: “Un altro attacco aereo su Kiev, è il 13esimo consecutivo dall’inizio di maggio” ha scritto sul proprio canale Telegram l’amministrazione comunale, aggiungendo che “come sempre, è avvenuto di notte. Questa volta l’attacco è stato condotto dai caccia Tu-95MS provenienti dalla regione del Caspio”.