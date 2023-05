Vimi Fasteners annuncia piano strategico sulla controllata Filostamp

Novellara (Reggio Emilia) – Il presidente di Vimi Fasteners, Fabio Storchi, annuncia le strategie, in seguito alla recente acquisizione della piemontese Filostamp (di Alpignano, Torino): l’operazione vuole condurre Vimi fra i maggiori operatori di questo segmento di mercato. Il ceo di Vimi, Marco Sargenti, annuncia invece che i prodotti di Filostamp saranno venduti attraverso l’organizzazione commerciale di Vimi. Vimi è quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. “Prevediamo una accelerazione nella crescita del Gruppo Vimi nei settori industriali di riferimento, potendo ora contare su tipologie di applicazione diversificate, non coperte dagli attuali prodotti. L’obiettivo è di incrementare progressivamente il fatturato e di porre il gruppo Vimi Fasteners tra i maggiori operatori di questo segmento di mercato” ha affermato Storchi.

Vimi Fasteners, società impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, con sede a Novellara in provincia di Reggio Emilia, ha recentemente completato il processo di acquisizione di Filostamp, l’azienda attiva da più di 40 anni nel settore della produzione di viteria, bulloneria e specializzata nella realizzazione di sistemi di fissaggio customizzati, per il settore industriale e automotive: con componentistica per i corpi illuminanti e sistemi frenanti. L’acquisizione si inquadra perfettamente nella strategia di crescita della Vimi particolarmente orientata ai settori industriali: macchine per movimento terra, agricole, energia, veicoli industriali, O&G. Vimi, infatti, per perseguire una crescita di fatturato in questi settori, avrebbe dovuto fare significativi investimenti in tecnologia già disponibile in Filostamp. “Le moderne risorse produttive di Filostamp sono infatti particolarmente adatte per le produzioni dei sistemi di fissaggio e componenti richiesti nei settori industriali, tipici core business di Vimi– ha affermato Marco Sargenti, ceo di Vimi- inoltre, verrà dato maggior impulso al settore commerciale. I prodotti di Filostamp saranno venduti attraverso l’organizzazione commerciale di Vimi, con particolare riferimento anche al mercato estero”. Significative le sinergie anche nella supply chain, nella razionalizzazione delle attività di make or buy e nell’ottimizzazione dei processi produttivi.