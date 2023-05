Lega choc in Valle d’Aosta: “Incidente mortale con l’orso? Lo auguro a qualche ambientalista”

AOSTA – L’incidente in cui è morto l’appassionato di corsa in montagna in Trentino? Lo “auguro a qualche ambientalista convinto”. Lo ha detto ieri nel Consiglio regionale della Valle d’Aosta il consigliere della Lega Dino Planaz, durante la discussione di una mozione sul censimento e il contenimento del lupo in Valle d’Aosta. In aula nessuno ha replicato a Planaz, fuori ne è nato un vespaio.

“Al di là delle reciproche posizioni politiche che sono tutte degne di rispetto in un clima di confronto democratico, le considerazioni espresse oggi dal consigliere Planaz vanno oltre tale limite e non possono essere condivise dal Consiglio regionale”. Lo ha scritto ieri sera, al termine della seduta, il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. Bertin aggiunge: “Serve un senso di responsabilità da parte di tutti e deve essere evitato ogni incitamento alla violenza. La politica è confronto continuo tra visioni contrapposte ma sempre nel rispetto rigoroso delle persone e di ciò che rappresentano”.

FP-PD REPLICA A PLANAZ: AUGURARE AGGRESSIONE È ATTO DI VIOLENZA

“Ancora una volta grazie alle dichiarazioni dei consiglieri leghisti l’assemblea regionale della Valle d’Aosta si trova agli onori delle cronache nazionali”. È il commento del gruppo Federalisti Progressisti-Partito Democratico sulle dichiarazioni del consigliere della Lega, Dino Planaz, espresse ieri. Planaz si era augurato un “malaugurato incidente” con un orso ad aggredire “un ambientalista convinto”. I consiglieri del gruppo Fp-Pd, “pur comprendendo le preoccupazioni degli allevatori”, si dissociano “da queste folli dichiarazioni. Augurare a qualcuno di essere aggredito da un animale o da una persona è un atto di violenza che non dovrebbe far parte di nessun discorso”.

ORSI. PLANAZ SI DIFENDE: NON DICHIARAZIONE VIOLENTA MA GRIDO DOLORE

“Leggo con grande stupore il clamore suscitato dal mio intervento in aula sul tema del lupo in Valle d’Aosta”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, l’indomani dell’intervento nel Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il consigliere della Lega, Dino Planaz. Il consigliere aveva ricordato l’incidente in cui è morto un appassionato di corsa in montagna in Trentino a causa di un orso: lo “auguro a qualche ambientalista convinto”. “Mi stupisce che chi commenta oggi le mie parole non abbia fatto lo sforzo di leggere l’iniziativa presentata e le finalità a cui la summenzionata iniziativa mirava”, aggiunge.

Planaz conclude: “Chi, equivocando, cerca di interpretare quanto affermato come una dichiarazione di violenza nei confronti di una categoria di persone è decisamente fuori strada. Il mio intervento rappresentava il grido di dolore delle persone che operano in montagna, che amano i propri animali e se li vedono portare via da branchi di animali selvatici evidentemente fuori controllo”.