Addio Annunziata, Schlein: “Rai impoverita, forse è l’obiettivo del governo”

ROMA – “Quella di Lucia Annunziata è una gravissima perdita per il servizio pubblico. Questa strategia è un impoverimento della televisione pubblica, sempre che non sia questo l’obiettivo del Governo“. Così la segretaria dem, Elly Schlein durante la trasmissione Piazza Pulita su La7.

NOMINE RAI, SCHLEIN: TUTTI UOMINI, MELONI LEADER FEMMINILE NON FEMMINISTA

“Le nomine? Tutti gli uomini, la Rai è ancora più maschile. Le donne arretrano sotto il governo di Giorgia Meloni, è la differenza tra leadership femminile e femminista. Meloni ha scelto la prima”.

SCHLEIN: COMMISSARIO? SERVE COOSCENZA TERRITORIO, IN ER FILIERA RODATA

“In Emilia Romagna il Partito democratico si è messo a disposizione per dire al governo lavoriamo insieme. La scelta sul commissario spetta al governo e se ne assume la responsabilità ma deve fare in fretta perché quei territori non possono aspettare. È chiaro che però queste scelte implicano la conoscenza del territorio e lì c’è una filiera già rodata. Quello che non si può vedere è la politicizzazione dell’emergenza“.