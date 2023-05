ROMA – Un’ondata di maltempo ieri pomeriggio ha investito la provincia di Avellino trasformando le strade di alcuni comuni in veri e propri fiumi. La bomba d’acqua ha causato una vittima nel comune di Forino. Si tratta di un uomo di Contrada, 45 anni, travolto dalla sua auto, ferma in pendenza, mentre cercava di recuperarla. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle zone di Forino, Celzi e Montoro dove soccorritori acquatici hanno portato al sicuro famiglie in difficoltà nelle loro case allagate.

#Avellino #maltempo. Forti piogge in Irpinia, squadre #vigilidelfuoco impegnate in soccorsi per allagamenti: più interessate le zone di Forino, Celzi e Montoro [#25maggio 17:15] pic.twitter.com/siEE444h7S — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 25, 2023

FORTI PIOGGE NELL’AVELLINESE, NAPPI: ORA POLITICHE PREVENZIONE

“Saranno le indagini a fare piena luce sulla dinamica che ha portato alla morte un 45enne, che sarebbe stato travolto insieme alla sua auto, proprio per gli effetti di una bomba d’acqua abbattutasi sull’Avellinese. Resta, però, il dato di fatto testimoniato da quanto è accaduto nei comuni di Forino e Montoro. Dove in pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi in piena, e si registrano allagamenti e smottamenti. Un segnale assai preoccupante per i nostri territori, che pagano ancora pesante dazio a causa del grandissimo ritardo – che in più occasioni abbiamo denunciato – della Regione Campania sul versante delle politiche di prevenzione in materia di dissesto idrogeologico”. È quanto dichiara, in una nota, Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.