Oroscopo del 26 Maggio

SOLE IN GEMELLI: L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE

Il Sole occupa il Segno dei Gemelli tra il 21 maggio e il 21 giugno. Si tratta del periodo che segna la fine della primavera e che precede l’inizio dell’estate. Abbiamo così a che fare con un’ energia dinamica, mutevole, socievole, portata al cambiamento.

I Gemelli sono governati dal Pianeta Mercurio che rappresenta l’intelletto e la comunicazione. Ci troviamo in un contesto astrologico che favorisce attività intellettuali, comunicative, nonchè la scrittura.

Mercurio governa la Mente per cui è facile che i Gemelli somatizzino a livello di stress nervoso. Per tale motivo ai nativi è sempre consigliato intraprendere attività meditativa, altrimenti fanno fatica a canalizzare tanta energia mentale e tensione nervosa.

E’ il Segno della curiosità, dell’ironia che nei momenti “no” può degenerare in cinismo e sarcasmo.

L’approccio alla vita è leggero, ludico, spiritoso, ma tale modalità nasconde la paura di scendere nel profondo, perché se è vero che i Gemelli e Mercurio rappresentano la mente, è altrettanto veritiero che molto spesso è la mente il maggior ostacolo ad andare in profondità. Chi è troppo cerebrale a volte fa fatica a captare i mondi invisibili. Ecco perché spesso i Gemelli da molti astrologi sono tacciati di superficialità, ma quest’ultima è solo la facciata della paura della profondità.

Quanto fa fatica infatti la mente a scendere nel profondo dell’Anima? Ciò avviene per un condizionamento culturale, quello occidentale, perché nelle culture orientali mente e anima sono due facce della stessa medaglie (“due ma non due” vale in Oriente; mentre in Occidente regna il separatismo, causa di molti malesseri sociali e individuali).

Ed ecco allora che i Gemelli tentano la fuga dalle responsabilità.

Sono ricercatori scientifici molto efficienti, ma tendono alla dispersione e all’incostanza quando si va al di fuori dell’intellettualismo.

L’attrazione per il cambiamento li rende individui liberi e la libertà di pensiero è qualcosa che non mancherà mai a un nativo del Segno.

Essendo governati da Mercurio che rappresenta il “Fanciullo” dello Zodiaco, vantano molto spesso un aspetto eternamente giovanile.

La difficoltà ad entrare nelle sfere emotive ed emozionali li porta ad accusare disturbi anche ai polmoni.

In amore amano comunicare, per loro è importantissimo che al partner li leghi un sentimento di stima e amicizia, altrimenti…l’infedeltà è dietro l’angolo.

Sono sapio-sessuali e quindi l’attrazione intellettuale e mentale verso un compagno/a favorisce l’intesa tra le lenzuola.

Conoscono il potere delle parole e con le parole amano giocare, sono ottimi parolieri.

In astrologia karmica la missione dei Gemelli è quella di utilizzare l’enorme potere comunicativo su un piano sempre più alto, superando il timore di condivisioni intime profonde. Il loro karma può essere quello di sciogliere nodi familiari; forte è il legame karmico con fratelli e sorelle.

Per tutti quanti i 12 Eroi dello Zodiaco l’energia del mese di giugno può essere utilizzata per: ampliare la rete dei contatti personali, dedicarsi ad attività intellettuali quali la scrittura e la comunicazione, studiare, leggere, partorire nuove idee, appagare le curiosità. Se i Gemelli fossero Archetipi dei Tarocchi sarebbero sicuramente “Il Mago” che incarna l’azione, il dinamismo, la lucidità mentale, la mente che fa pace con l’istinto. L’Archetipo nella sua forma evoluta potrebbe corrispondere a “Gli Amanti”, ossia alla necessità che dall’intelletto si scenda al cuore, in modo sempre più profondo, come i Segni d’Acqua sanno fare e non a caso il Gemelli nella ruota dello Zodiaco precede il Cancro, Segno che ama sguazzare nelle sfere emozionali profonde.

Durante il transito il Sole sarà:

-In trigono a Plutone: stimola forza di volontà realizzativa, connessioni telepatiche, esperienze sessuali trasformative.

-Quadrato a Saturno: tensioni con l’autorità.

-Quadrato a Nettuno: pensieri fissi.

Gli aspetti relativi del Sole relativi alla Luna Piena in Sagittario del 5 giugno li tratterò con un articolo a parte.

La tensione nervosa che resta il punto debole dei Gemelli, nel lato oscuro può manifestarsi paradossalmente come pesantezza, per un Archetipo che, apparentemente gioviale, può scendere nella depressione e nel nervosismo nel giro di pochi istanti.

Rispetto alla dualità luce/ombra dei Gemelli, ossia leggerezza/pesantezza, non posso che rappresentare il transito con un capolavoro della letteratura europea: “L’insostenibile leggerezza dell ‘Essere” di M. Kundera.

Innanzitutto le vicende dei 4 protagonisti richiamano il tema delle relazioni e della dinamicità della vita, assolutamente in linea con l’Archetipo dei Gemelli. La tendenza alla leggerezza e la zona d’ombra della paura della profondità, tipiche del Segno, richiamano l’essenza del testo. Il Gemelli evoluto sa trovare l’equilibrio tra queste due forze opposte. Credo che solo chi è sceso negli abissi dell’Anima acquista l’autentico piacere di godere della leggerezza. E se la pesantezza fosse solo un’ errata percezione della profondità’? Come districarsi? Cosa è leggero e cosa è pesante? Come affinare questa percezione? Qui accorre in nostro aiuto come sempre l’Universo che interviene tramite segni, segnali, simboli da decodificare attraverso le coincidenze.

Concludo lasciando la parola a M. Kundera:

“… Sono forse le coincidenze a mettere in moto l’amore? A diventare fonte di energia che non si esaurirà fino alla fine della nostra vita? La nostra vita quotidiana è bombardata da coincidenze o, per meglio dire, da incontri fortuiti tra le persone e gli avvenimenti chiamati coincidenze. Una co-incidenza significa che due avvenimenti inattesi avvengono contemporaneamente, si incontrano: Tomas compare nel ristorante proprio mentre la radio suona Beethoven. L’amore nascente ha acceso in Teresa il senso della bellezza, e quella musica lei non la dimenticherà più. Ogni volta che la sentirà sarà commossa. Tutto ciò che accadrà intorno a lei in quell’istante apparirà nell’alone di quella musica e sarà bello”.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Chi ha possibilità di cambiare gruppo, ruolo o in questi mesi è in prova, forse ha già accettato un periodo di tempo per mettersi in gioco. Col passare del tempo un’amicizia può diventare qualcosa di più.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Hai bisogno di recuperare energie, ogni tanto cerca di fermarti un po’. Sforzi fisici da evitare, sei nervoso perché vorresti più attenzione e un lavoro migliore.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Non trascurare i tuoi amici per dedicarti esclusivamente alle faccende di casa o magari a delle questioni riguardanti la relazione di coppia. Avrai oggi una discreta energia, ma sei in pena per una questione di lavoro o personale che non si risolve, prudenza.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Non è un periodo no, ma devi studiare nuove strategie per evitare complicazioni future, qualche critica in più nel lavoro, oggi meglio evitare stress. Nuovi orizzonti ma in amore c’è confusione…

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Dai spazio alle novità professionali. Può esserci la voglia di amare con passionalità.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Vuoi essere di riferimento per tutti e ciò comporta inevitabilmente una grande stanchezza, non riesci mai a staccare la spina. Se per alcuni il problema vero è il lavoro, questo ora passa in secondo piano perché ora cerchi chiarezza in amore.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Novità per la riuscita professionale: arrivano soldi ed è sicuramente il momento di osare. Amore in recupero, potresti anche ripescare una persona dal passato. Pomeriggio sottotono.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Devi combattere la stanchezza degli ultimi giorni, il problema è che affronti sempre tutto di petto. Cambio di ruolo o mansione altrove o all’interno dello stesso gruppo. Nuovi amori.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Cerchi una rivalsa nell’ambito del lavoro o pensi di essere stato messo da parte. Cerca di evitare complicazioni, vorresti cambiare vita ma attenzione alle persone false e ai passi azzardati.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Conta la somma delle cose che fai, anche un lavoro part-time, una novità dell’ultima ora alla fine porterà buoni risultati. Prudenza con Acquario che potrebbe avere più o meno volontariamente portato qualche difficoltà nella tua vita.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Probabile che ripartano proprio in questi giorni progetti a lunga scadenza. In amore cautela se c’è una persona che si è allontanata… In questo periodo potrai tentare una rappacificazione o ritrovare un equilibrio.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Giornata ideale per chiarire, per spiegare determinate situazioni con le persone con cui sei intimamente legato. La giornata nel complesso è interessante, ma organizzare le cose non è facile.