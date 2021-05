Vaccini, D’Amato: “Lazio zona bianca tra tre settimane se continuiamo così”

ROMA – “La vaccinazione è fondamentale e abbiamo visto che ha contribuito a far calare in modo importante l’incidenza dei contagi: ora siamo a 50 su 100mila abitanti che è un’incidenza molto bassa, continuando così in tre settimane il Lazio sarà in zona bianca“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, durante l’inaugurazione nell’area verde dell’ospedale Sandro Pertini di Roma del ‘Bosco del Respiro’ dedicato alle vittime del Covid.