Roma, Bianchi visita l’istituto agrario Garibaldi

ROMA – Una giornata dedicata alla cultura enogastronomica e agroalimentare per il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che questa mattina ha visitato l’istituto tecnico agrario ‘Giuseppe Garibaldi’ di Roma. Le studentesse e gli studenti hanno accompagnato il ministro alla scoperta dell’azienda agraria e delle serre della scuola, che offre una formazione tecnica per lo sviluppo di competenze specifiche nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive. Le ragazze e i ragazzi hanno presentato al professor Bianchi i loro lavoro e i loro progetti per il futuro. La scuola, prevede anche una formazione nel campo dello sviluppo delle biotecnologie ambientali con l’introduzione del nuovo indirizzo chimico. Organizzazione e gestione delle attività produttive agroalimentari, made in Italy e sviluppo sostenibile del territorio, sono solo alcuni dei temi che fanno parte della formazione degli studenti che scelgono questo indirizzo.