Il progetto ‘Giovanisì’ sbarca su TikTok con Lorenzo Baglioni

ROMA – Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (struttura di Fondazione Sistema Toscana), approda su TikTok, il social network più frequentato dai giovanissimi. Una strategia di comunicazione che punta a raggiungere il maggior numero possibile di ragazze e ragazzi toscani a cui si rivolge la campagna per l’orientamento scolastico ‘La scuola giusta per te? Piuttosto che scegliere a caso, giovanisi.it’, realizzata da Regione Toscana (Assessorato Istruzione e formazione) e ‘Giovanisì’, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, e finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), a supporto delle misure e delle attività elaborate dalla Regione per l’orientamento scolastico.



Regione Toscana è infatti impegnata da tempo sul tema dell’orientamento, come strumento per il contrasto dell’abbandono scolastico, attraverso molteplici azioni che accompagnano gli studenti in tutto il loro percorso di istruzione. Azioni che quest’anno sono arricchite da una campagna di comunicazione appositamente pensata per le studentesse e gli studenti, giocando sul loro linguaggio e sugli strumenti maggiormente utilizzati per comunicare. Da qui la scelta di TikTok.

Il debutto sarà celebrato domani, giovedì 27 maggio, alle ore 21, con una diretta Instagram che vedrà protagonista Lorenzo Baglioni, testimonial del progetto e autore del brano campione di visualizzazioni ‘Piuttosto che’. Il cantante toscano, dal profilo Instagram di ‘Giovanisì’, annuncerà l’atterraggio della piattaforma su TikTok.



Inoltre, svelerà i nomi dei giovani talent scelti come ambassador del progetto di orientamento: due studentesse e due studenti, veri e propri influencers in erba. La campagna ‘La scuola giusta per te? Piuttosto che scegliere a caso, giovanisi.it’ su TikTok si articolerà in 12 contenuti pubblicati sul profilo di Giovanisì e quattro sui profili dei talent, alternando informazione e intrattenimento su temi come la scelta dell’indirizzo scolastico, i vantaggi dei vari percorsi e molto altro.