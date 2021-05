Tg Lazio, edizione del 26 maggio 2021

VACCINO, ENTRO IL 2 GIUGNO METÀ ADULTI LAZIO AVRÀ AVUTO UNA DOSE

Entro mercoledì 2 giugno la metà degli adulti del Lazio avrà ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid. “Abbiamo messo in campo una vera e propria potenza di fuoco con le farmacie, con i medici di medicina generale, con gli Hub vaccinali”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato che ha ricordato la tre giorni vaccinale dedicata ai maturandi, dall’1 al 3 giugno e l’Open Week Astrazeneca Festa della Repubblica, dal 2 al 5 giugno. Per il prossimo mese sono previsti arrivi di vaccini per oltre 1,3 milioni di dosi.

ROMA, SALVINI IN PERIFERIA: PER CANDIDATO SINDACO CI SIAMO QUASI

Il candidato sindaco di Roma del centrodestra è in arrivo. “Ci siamo quasi, l’importante e’ che sia una persona molto concreta”, ha detto Matteo Salvini, al termine di una visita nel Municipio VI. “Non conosco Enrico Michetti né la giudice Simonetta Matone ma ne ho sentito parlare bene” ha aggiunto il leader della Lega che ha poi rivelato di avere incontrato “alcuni architetti e medici di Roma di cui ho sentito parlare molto bene”. Più di qualche cittadino gli ha chiesto di candidarsi, ma a parte un “Ormai sto più a Roma che a Milano” Salvini non ha dato grande soddisfazione ai suoi fan.

ROMA, ECCO NUOVO APPLE STORE IN CENTRO: DOMANI L’APERTURA

Apple arriva anche nel centro di Roma. Da domani gli appassionati della “Mela” potranno visitare e fare acquisti nel grande store posizionato all’interno di Palazzo Marignoli a piazza San Silvestro. Questa mattina si è svolta una preapertura riservata a vip e ospiti istituzionali. Dentro il negozio, Apple ha previsto spazi per incontri e workshop e ristrutturato il cortile interno. Durante i lavori sono stati riportati al loro antico splendore gli affreschi dei pittori Ettore Ballerini e Fabio Cipolla e ristrutturati i graffiti di Afro Basaldella, risalenti al 1950. Nello store lavoreranno circa 200 persone e per accedervi bisognerà prenotarsi tramite il sito della Apple.

CINECITTA’ WORLD RIAPRE DA 17 GIUGNO CON DUE NUOVI PARCHI

Cinecittà World riaprirà i battenti il 17 giugno, dopo un anno e mezzo di chiusura per il Covid, e offrirà ai visitatori due novità. La prima, disponibile già da fine mese, è Roma World, un parco immerso nella natura, dove l’ospite vivrà una giornata da antico romano, tra pranzi in taberna, spettacoli di gladiatori e giochi per bambini. Il 2 giugno, invece, sarà inaugurata l’area acquatica Aqua World, con una grande Cinepiscina e spiaggia di sabbia. “Riaprono i parchi divertimenti e l’Italia riparte- ha detto Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà world- Noi non ci siamo mai fermati perchè siamo convinti che la socialità sia fondamentale”.