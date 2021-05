La Vigilanza Rai scrive a Fedez, lui risponde con tre emoticon di pagliacci

ROMA – Volano (ancora) gli stracci tra la Rai e Fedez, dopo che il rapper, al secolo Federico Lucia, dal palco del concerto del Primo maggio ha denunciato un tentativo di censura ai suoi danni. La Rai ha intrapreso azioni legali contro Fedez, Fedez ha annunciato di aver fatto lo stesso. Nel frattempo, Fedez ha chiesto alla Commissione di Vigilanza Rai di audirlo, dalla Commissione è arrivato un ‘no’, accompagnato dall’invito a inviare una memoria. La risposta di Fedez? Le emoticon di tre pagliacci.

“Questa mattina ho inviato al dott. Fedez una lettera con la quale ho rinnovato l’invito a trasmettere alla Commissione di Vigilanza una memoria, nella forma che reputa più appropriata, al fine di illustrare le sue ragioni sulla vicenda del Concerto del primo maggio. Con la medesima lettera ho altresì comunicato al dott. Fedez la decisione, adottata all’unanimità dalla Commissione nella seduta di ieri sera, di non procedere alla sua audizione, in considerazione del quadro normativo e regolamentare che disciplina l’attività e la sfera di competenza dell’organismo da me presieduto, nonché di motivi di opportunità, per la recente scelta della Rai e dello stesso Fedez di adire le vie legali. Io e la Commissione che presiedo abbiamo, pertanto, rispettato il dott. Fedez e tutelato la sua posizione. La sua risposta – tre emoticon di clown – denota, invece, una mancanza di rispetto dell’istituzione parlamentare e della Commissione che mi onoro di presiedere. Di questo sono amareggiato”, ha ricostruito la vicenda il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini.