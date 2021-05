In arrivo sms con le prenotazioni dei vaccini per 50enni e 40enni dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA – Appuntamenti in arrivo e agende aperte per i 50enni e i 40enni in Emilia-Romagna che si vogliono vaccinare contro il Covid. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, oggi in conferenza stampa online. “La vaccinazione dei 50-54enni entra nel vivo- afferma- dei 100.000 che si sono registrati sul portale della Regione, oltre 50.000 persone hanno già avuto un appuntamento e ai restanti 46.000 (che non hanno già prenotato dal medico di base, ndr) arriverà oggi un messaggio dalle aziende sanitarie per avere una data di prenotazione nei nostri centri vaccinali. Sarà una vaccinazione integrata tra medici di base e strutture di sanità pubblica”. Inoltre dopodomani, venerdì 28 maggio, “apriremo le agende nelle farmacie e nei Cup per tutti i 50enni che ancora non si sono iscritti al portale o non si sono rivolti al proprio medico- spiega Donini- entro sabato avranno tutti un appuntamento, così saremo in grado di rispettare l’obiettivo di vaccinare i 50enni entro giugno”.

Il target complessivo è di circa 350.000 persone. A seguire, continua l’assessore, “dal 3 giugno toccherà ai 40enni che riceveranno un sms con la data dell’appuntamento: sono circa 200.000 quelli registrati sul sito. E da venerdì 4 giugno saranno aperte anche per loro le agende, per tutti i 40enni che non si sono iscritti sul portale della Regione”, afferma Donini.

