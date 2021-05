Roma, la sindaca Raggi assolta definitivamente per la nomina di Marra

ROMA – Può considerarsi definitiva la sentenza di assoluzione per la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La Procura generale, infatti, non ha fatto ricorso in Cassazione e la sentenza è passata in giudicato. La sindaca era stata assolta, lo scorso 19 dicembre dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, dall’accusa di falso in atto pubblico nel processo legato alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca al vertice del Personale in Campidoglio, a capo della Direzione Turismo. Era stata così confermata la sentenza del tribunale che il 10 novembre del 2018 assolse la sindaca con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’.

LEGGI ANCHE: Processo nomine, Virginia Raggi assolta: “Mia vittoria, M5s rifletta”

DI MAIO: “FORZA VIRGINIA, CONTINUIAMO A TESTA ALTA”

“Si chiude un capitolo duro per Virginia Raggi, ma oggi possiamo dire che è finita: la sua assoluzione diventa definitiva”. Questo il commento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla decisione della Procura generale di non fare ricorso in Cassazione contro l’assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi. Di Maio ha ricordato che “il nostro impegno per la Capitale non si è mai fermato” ed esortato la prima cittadina uscente del M5s in vista delle elezioni amministrative in programma in autunno: “Forza Virginia, continuiamo a testa alta”.