Minacce al viceministro Sileri, assegnata la scorta: la procura apre un’indagine

ROMA – La Procura di Roma ha aperto un’indagine per minacce gravi ai danni del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Secondo quanto si apprende, al momento il procedimento e’ contro ignoti. Da alcuni giorni Sileri e’ sotto tutela ed e’ accompagnato da un agente di pubblica sicurezza.

M5S: PROFONDA SOLIDARIETÀ A SILERI

“Siamo vicini al nostro viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri per le vili minacce e pressioni che ha subito. A Sileri ribadiamo la nostra stima, la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Si e’ speso come pochi per far fronte a questa emergenza da Covid-19 e lo invitiamo a non demordere. Il suo lavoro e’ prezioso, per il MoVimento 5 Stelle, per il ministero della Salute e per tutti i cittadini”. Cosi’, in una nota congiunta, i capigruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato Davide Crippa e Gianluca Perilli.

CRIMI: VICINO A SILERI COSTRETTO A MUOVERSI SOTTO SCORTA

“La mia piu’ sincera solidarieta’ e vicinanza al viceministro della Salute Sileri, costretto a muoversi sotto scorta dopo le minacce ricevute sulla destinazione di fondi per l’emergenza Covid 19. Pierpaolo, e con lui tutto il M5s, non si fanno intimidire. Avanti cosi'”. Lo scrive su twitter Vito Crimi, capo politico M5s.