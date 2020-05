Basilicata, Bardi: “Ripotenziare la sanità pubblica”

POTENZA – “Premesso che se delle cose sono andate bene in Basilicata e’ per mera fortuna e che se invece fossero andate male sarebbe stato per mia personale responsabilita’, cosi’ come ho letto e sentito in questi giorni, dobbiamo guardare al futuro con la consapevolezza che non vi e’ ancora una cura per combattere il Covid-19 e che la scienza non ha soluzioni univoche”. Cosi’ il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi al primo consiglio regionale dopo la pandemia svolto in presenza nel palazzo della giunta, a Potenza.

Bardi ha sottolineato come la pandemia abbia reso evidenti tutte le scelte sbagliate fatte in passato sul sistema ospedaliero. “Ora – ha aggiunto – dobbiamo ripotenziare la sanita’ pubblica. Ripensare il numero chiuso all’universita’ di medicina”. Il presidente ha annunciato che e’ allo studio una profonda riforma del sistema sanitario regionale, precisando pero’ anche che “non e’ oggi il momento di discutere su come vorremmo costruire il nuovo sistema sanitario regionale: troveremo tempi e modi per farlo insieme, ma e’ chiaro che cosi’ non si puo’ andare avanti. Questa e’ una risposta che dobbiamo dare nei prossimi mesi alla comunita’ lucana che l’attende da tempo”.