Venerdì 29 maggio sciopero Atac e Cotral a Roma: bus, metro e ferrovie a rischio

ROMA – A Roma venerdì 29 maggio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato sulla rete Atac dal sindacato Faisa Cisal. L’agitazione interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Anche Cotral incrocerà le braccia per quattro ore venerdì: “L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 12.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle 8.30 e alla ripresa del servizio alle 12.31. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito cotralspa.it e sull’account twitter @BusCotral”, fa sapere l’azienda in una nota.