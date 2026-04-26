ROMA – E quattro! Tadej Pogacar ha vinto la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi, facendo un altro passo verso il mito dopo i successi del 2021, 2024 e 2025. Davanti a lui, a quota 5, c’è adesso solo Eddy Merckx. Come nei trionfi nelle gare ‘Monumento’: 13 quelli dello sloveno della Uae Emirates, 19 quelli del ‘Cannibale’ belga.

Stavolta Pogacar ha faticato più del previsto per avere ragione di un protagonista a sorpresa: il 19enne francese Paul Seixas, arrivato secondo. Terzo posto per il belga Remco Evenepoel.

Nuova sfida dall’8 maggio: parte il Giro d’Italia.