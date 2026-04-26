domenica 26 Aprile 2026

Sinner e Musetti agli ottavi di Madrid

Il numero 1 del mondo ha battuto il danese Moller 6-2 6-3. Musetti 6-4 7-5 l'olandese Griekspoor

Data pubblicazione: 26-4-2026 ore 17:56Ultimo aggiornamento: 26-4-2026 ore 18:13

ROMA – Jannik Sinner accede agli ottavi del torneo 1000 di Madrid: il numero uno del mondo e del seeding ha sconfitto il danese Elmer Moller (numero 169 del ranking Atp) per 6-2, 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente del match tra Cameron Norrie e Thiago Agustin Tirante.

Anche Lorenzo Musetti avanza agli ottavi, dove incontrerà il ceco Jiri Lehecka. Il carrarino, numero 9 del ranking ATP ha battuto 6-4, 7-5 l’olandese Tallon Griekspoor, numero 33, in un’ora e 41 minuti di gioco.

“Oggi le condizioni di gioco erano migliori, l’avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare solido e vediamo adesso nel prossimo turno”. ha detto poi Sinner.

“Sono contento, oggi ho cercato di essere solido nei punti importanti e di servire bene. Qui più fa caldo e la palla ‘parte'”, ha aggiunto il numero uno del mondo. Poi un divertente scambio di battute con l’intervistatore spagnolo. Alla domanda se stesse imparando lo spagnolo, Sinner ha risposto: “Non ancora, l’obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta. Capisco un po’ ma ancora non sono in grado di conversare”. E quando l’interlocutore gli ha chiesto se usasse delle app per imparare le lingue, Sinner ha fatto alcuni nomi e lo spagnolo ha confuso il nome di una di queste applicazioni con una di incontri online. Risate generali con Sinner che ha chiuso simpaticamente la questione: “Non ho bisogno di una app di incontri!”.

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